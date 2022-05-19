США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине очередной партии вооружений, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды, заявил Белый дом в четверг, 19 мая.

«Сегодня я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже эффективно используют на поле боя. Это оружие и техника будут отправлены непосредственно на линию фронта борьбы за свободу, и мы подтверждаем нашу решительную поддержку храброму народу Украины, который защищает свою страну», — сказано в опубликованном на сайте администрации США заявлении.

Байден отметил, что США уже оказали Украине историческую по масштабам помощь в сфере безопасности, и пообещал, что «администрация ускорит поставки дополнительного оружия и оборудования, на которые конгресс предоставил полномочия».

Он добавил: запрошенные ресурсы позволят «отправить Украине еще больше оружия и боеприпасов», пополнить американские запасы и «поддержать войска США, дислоцированные на территории НАТО».

Ранее в этот день сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. После этого документ подписал президент Байден.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это глава Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».