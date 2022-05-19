Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Сенат конгресса США одобрил в четверг законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд. Прямую трансляцию заседания проводил 19 мая телеканал C-SPAN.

Теперь инициатива должна поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

14 мая конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США выделили в качестве военной помощи. Он считает, что США постепенно скатываются в войну, а американский народ остается в неведении. Гетц также обратил внимание на американские семьи, которые, по его словам, обходятся без детского питания, в то время как США выделяют миллиарды Украине.

До этого, 11 мая, решение о выделении средств поддержала палата представителей конгресса США.

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На то глава Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

6 мая Reuters писало, что в ближайшие дни Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн. Уточнялось, что последний пакет будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

На ее начало повлияла обострившаяся в середине февраля ситуация в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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