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Конгрессмен США объяснил бесполезность помощи Украине

Конгрессмен Гетц: киевские чиновники разворуют $40 млрд американской помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США выделили в качестве военной помощи. Такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Его слова приводит CNS News.

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«Они [США] готовы отправить в Киев миллиарды, которые набивают карманы коррумпированных чиновников», — считает Мэтт Гетц.

Тут же он напоминает, что всего год назад американцы потерпели поражение от «пастухов с винтовками» (в Афганистане. — Ред.), и добавляет, что теперь рвутся в бой с державой, у которой 6 тыс. ядерных боеголовок.

«Чем именно это должно закончиться? Как будто администрация прощупывает ядерную красную черту [президента России Владимира] Путина», — сказал он.

Он считает, что США постепенно скатываются в войну, а американский народ остается в неведении.

Гетц, говоря про палату представителей, которая одобрила выделение Украине $40 млрд, обращает внимание на американские семьи, которые, по его словам, обходятся без детского питания.

Также он подозревает, что истинной целью США является смена режима в России, а не защита Украины.

11 мая стало известно, что палата представителей конгресса США приняла решение выделить Украине $40 млрд в качестве дополнительного пакета помощи.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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