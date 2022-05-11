Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму почти в $40 млрд

Украине будет выделено $40 млрд в качестве дополнительного пакета помощи. Такое решение приняла палата представителей конгресса США по результатам голосования 10 мая.

За увеличение объемов помощи с ранее утвержденных $33 млрд до $40 млрд проголосовали 368 конгрессменов, против — 57. При этом все, кто голосовал против, состоят в Республиканской партии. После одобрения в Палате представителей, законопроект должен поступить за рассмотрение сената конгресса.

Как анонсировала ранее, 9 мая, газета The Wall Street Jornal, палата представителей США планирует проголосовать в начале этой недели по пакету помощи Украине в размере почти $40 млрд.

В тот же день президент США Джо Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На то глава Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

Ранее, 6 мая, Reuters писало, что в ближайшие дни президент США Джо Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн. Уточнялось, что последний пакет будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

До этого, в конце апреля, администрация Джо Байдена пообещала выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

В то же время, 29 апреля, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона ограничена в возможности оказывать Украине военную помощь оставшимися у нее на эти цели $250 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».