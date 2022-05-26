В ЕС заморозили активы Центробанка на €23 млрд. Спецоперация в Донбассе 26 мая

Продолжается специальная военная операция по защите населения Донбасса. Под контроль ЛНР перешли сразу три населенных пунктах, что, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, свидетельствуют о кризисе обороны ВСУ на «Донбасской Дуге». Киев нашел виноватых в поражениях своих войск в Берлине: в офисе Владимира Зеленского заявили, что ФРГ затягивает передачу вооружений. Тем временем освобожденная Херсонская область объявила о намерении интегрироваться в российскую систему образования. Подробнее о ходе спецоперации и событиях вокруг нее — в текстовой трансляции «Известий».