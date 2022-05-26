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В ЕС заморозили активы Центробанка на €23 млрд. Спецоперация в Донбассе 26 мая

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Продолжается специальная военная операция по защите населения Донбасса. Под контроль ЛНР перешли сразу три населенных пунктах, что, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, свидетельствуют о кризисе обороны ВСУ на «Донбасской Дуге». Киев нашел виноватых в поражениях своих войск в Берлине: в офисе Владимира Зеленского заявили, что ФРГ затягивает передачу вооружений. Тем временем освобожденная Херсонская область объявила о намерении интегрироваться в российскую систему образования. Подробнее о ходе спецоперации и событиях вокруг нее — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:29
Азовское море «навсегда потеряно для Украины», так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима, уверен член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 09:22
Военная полиция нашла в Херсонской области схрон с оружием, брошенный украинскими силами, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Это часть работы служб, которые «вычищают все „наследие“ терактов и нацизма».
Сегодня, 09:15
Белгородская кондитерская фабрика выпустила шоколад «Алешка» в честь первоклассника, который несколько недель подряд встречает российских военных на пути в район проведения спецоперации. Первую партию лакомства отправили раненым военнослужащим и тем, кто находится на передовой, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Как живет восьмилетний мальчик Леша, который салютует колоннам военной техники при каждой встрече, — смотрите в фотогалерее «Известий».
Сегодня, 09:08
29 мирных жителей ЛНР погибли с начала эскалации конфликта украинскими войсками, сообщает представительство республики в СЦКК. Ранения различной степени тяжести из-за обстрелов получили 60 человек.
Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:47
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 395 человек, в том числе 34 ребенка, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта вывезли почти 36,7 тыс. человек.
Сегодня, 08:42
По оценкам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, число украинских пленных в республиках Донбасса достигло 8 тыс. человек и продолжает расти. «Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Сегодня, 08:29
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из «Градов», выпустив пять ракет, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Обстрел зафиксирован в 07:50. Спустя 15 минут по городу выпустили еще пять снарядов калибром 122 мм. С начала суток под огонь также попала Старомихайловка.
Сегодня, 08:24
В странах ЕС заморозили активы Центробанка в размере около €23 млрд, пишет Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса. По его данным, европейские страны также заблокировали материальные активы, в том числе яхты и виллы, стоимость которых составляет порядка €10 млрд.
Сегодня, 08:14
Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как российская армия используют самоходную артиллерийскую установку при зачистке ЛНР. Она нужна для поражения удаленных целей: например, выпущенный с расстояния в 5 км от линии соприкосновения снаряд может попасть в тыл противника.
Сегодня, 08:06
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения армии народной республики присутствуют в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
Сегодня, 07:58
Беженцы из разных регионов Украины продолжают прибывать в Россию, больше половины из них — дети. Корреспондент «Известий побывал в одном из пунктом временного размещения для вынужденных переселенцев. «Cо всей страны собирают гуманитарную помощь: продукты, детское питание, одежду, средства личной гигиены, канцелярские товары», — рассказала его представительница Юлия Дроздова. Подробнее — в видео.
Сегодня, 07:48
У украинской обороны серьезные проблемы в районе наступления под городом Бахмутом, об этом свидетельствует то, что силы народных республик и России заняли сразу несколько населенных пунктов за день, отметил в беседе с «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Окружить работой: союзные войска наступают под Бахмутом и Красным Лиманом».
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