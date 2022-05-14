«Спасибо, Леша»: как живет мальчик из Белгородской области, встречающий российских военных

Восьмилетний житель Белгородской области по имени Леша каждый раз, когда видит проезжающую мимо его дома военную технику, выбегает на улицу и отдает воинское приветствие проезжающим военнослужащим. Кадры с ним в настоящее время широко распространились в Сети. «Известия» нашли мальчика. Подробности — в фотогалерее