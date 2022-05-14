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«Спасибо, Леша»: как живет мальчик из Белгородской области, встречающий российских военных

Видео с первоклассником, салютующим колоннам, набрало миллионы просмотров в соцсетях
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Спасибо Леша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Восьмилетний житель Белгородской области по имени Леша каждый раз, когда видит проезжающую мимо его дома военную технику, выбегает на улицу и отдает воинское приветствие проезжающим военнослужащим. Кадры с ним в настоящее время широко распространились в Сети. «Известия» нашли мальчика. Подробности — в фотогалерее
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Спасибо Леша
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Ребенок прославился благодаря кадрам, на которых мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдает ей воинское приветствие
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Спасибо Леша
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Вместе со своей мамой, отцом и старшим братом Леша живет в приграничном селе в Белгородской области
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Спасибо Леша
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Дом семьи расположен у дороги, а из окон видно военную технику, которая направляется на спецоперацию по защите Донбасса
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Спасибо Леша
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
По словам самого мальчика, он встречает российских военных, чтобы сделать их счастливыми
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Спасибо Леша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Каждый день мальчик надевает форму, подаренную мамой. Теперь у него есть и шлемофон, полученный в подарок от одного из российских военнослужащих
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Спасибо Леша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Автором популярного видеоролика стала мама Леши
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Спасибо Леша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Шлемофон — не единственный подарок, который получил Леша от военных. Теперь у мальчика есть новая форма, ему также вручили грамоту и флаг
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Спасибо Леша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Родители мальчика признаются, что изначально записывали видео с сыном на память
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Спасибо Леша
Фото: соцсети
Пользователи Сети называют Лешу настоящим патриотом
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Спасибо Леша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Министерство обороны 12 мая в своем Telegram-канале запустило в честь мальчика хештег #СпасибоЛёша
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Спасибо Леша
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Военнослужащие уже узнают ребенка и приветствуют в ответ
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