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Свои пришли: что происходит в Попасной

Населенный пункт отбит у украинских националистов
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
9 мая стратегически важный город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Бои под Попасной шли в течение двух месяцев
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Умелыми совместными действиями российских военных и сил ЛНР сопротивление ВСУ было сломлено
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
После 2014 года Попасная оказалась в руках украинских националистов, устроивших в городе мощный укрепрайон
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Разрушенный рынок в Попасном будет теперь вовсстановлен
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Обстрелы со стороны ВСУ превратили значительное количество зданий в Попасной в руины
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Боевики националистов прикрывались мирным населением Попасной, устраивая в домах точки ведения огня
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Улицы города нуждаются в разминировании и очистке от неразорвавшихся боеприпасов
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Женщина показывает поврежденную при обстрелах семейную икону в своем разрушенном доме
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Отступая, украинские националисты беспощадно уничтожали имущество жителей Попасной
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В городе налаживается мирная жизнь, оказывается гуманитарная помощь жителям
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Обстрелами ВСУ разрушено значительное число домов в частном секторе
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Это жительнице города удалось спасти лишь кошку
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Среди главнейших задач сил ЛНР и российских военных — обеспечение безопасности детей
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Боевики ВСУ не щадили даже храмы, обстреливая их с особой жесткостью
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В освобожденном городе проводятся работы по восстановлению коммунального хозяйства
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Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Пока в Попасной продолжаются проблемы с электричеством и водоснабжением
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