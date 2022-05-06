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Со слезами на глазах: как парад пришел к ветерану

Для героев Великой Отечественной войны в России устраивают персональный День Победы
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
В преддверии Дня Победы войска национальной гвардии проводят всероссийскую акцию «Парад идет к ветерану». Как она проходит в Москве — в фотогалерее «Известий»
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Не все ветераны могут побывать на параде Победы 9 Мая в силу преклонного возраста и состояния здоровья
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Росгвардейцы в столице, как и в других регионах, устраивают героям Великой Отечественной праздник на дому
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Военные проходят торжественным маршем под окнами ветеранов
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Те, кто желает принять участие в празднике, надевают военную форму и выходят во двор
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Ветераны принимают персональный парад
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Военные готовят для победителей специальную праздничную программу
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Прямо во дворе военный оркестр исполняет марши и песни военных лет
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Героев войны поздравляют с праздником, вручают им цветы и подарки
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
На персональный парад готовы отправиться даже те, кому уже сложно передвигаться самостоятельно
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Акция «Парад идет к ветерану» в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Для пожилых людей, страдающих от одиночества, такой праздник — лишний повод пообщаться с соседями и отметить торжества вместе
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Персональные торжества в День Победы уже превратились в добрую традицию — они проводятся ежегодно
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