Со слезами на глазах: как парад пришел к ветерану

Со слезами на глазах: как парад пришел к ветерану 2022-05-06 14:38:47 2022-05-06 14:38:47 2022-05-06 14:38:47 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Для героев Великой Отечественной войны в России устраивают персональный День Победы

6 мая 2022, 16:18 0

Слайдами Списком На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская В преддверии Дня Победы войска национальной гвардии проводят всероссийскую акцию «Парад идет к ветерану». Как она проходит в Москве — в фотогалерее «Известий» На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Не все ветераны могут побывать на параде Победы 9 Мая в силу преклонного возраста и состояния здоровья На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Росгвардейцы в столице, как и в других регионах, устраивают героям Великой Отечественной праздник на дому На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Военные проходят торжественным маршем под окнами ветеранов На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Те, кто желает принять участие в празднике, надевают военную форму и выходят во двор На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Ветераны принимают персональный парад На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Военные готовят для победителей специальную праздничную программу На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Прямо во дворе военный оркестр исполняет марши и песни военных лет На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Героев войны поздравляют с праздником, вручают им цветы и подарки На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская На персональный парад готовы отправиться даже те, кому уже сложно передвигаться самостоятельно На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Для пожилых людей, страдающих от одиночества, такой праздник — лишний повод пообщаться с соседями и отметить торжества вместе На весь экран Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская Персональные торжества в День Победы уже превратились в добрую традицию — они проводятся ежегодно