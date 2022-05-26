Пушилин заявил о вхождении армии ДНР в ряд приграничных областей

Армия Донецкой Народной Республики (ДНР) уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, рассказал в четверг, 26 мая, глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

Как уточнил политик, это «не освобождение Харькова как такового», а возможность защитить республики Донбасса в полном объеме.

«То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР пояснил, что обстрелы и агрессия со стороны Киева продолжалась бы неограниченный период времени, особенно с учетом поддержки «коллективного Запада». То, что делали вдоль линии соприкосновения националисты на протяжении восьми лет, продолжилось бы на новой линии соприкосновения, считает собеседник агентства.

25 мая съемочная группа «Известий» показала, как жители Светлодарска в Бахмутском районе Донецкой области празднуют освобождение города от вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне, 24 мая, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы РФ и народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка. Отмечалось, что полностью под контролем ДНР находится поселок Мироновский в пригороде Светлодарска.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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