Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Пушилин заявил о вхождении армии ДНР в ряд приграничных областей

Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
0
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия Донецкой Народной Республики (ДНР) уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, рассказал в четверг, 26 мая, глава ДНР Денис Пушилин.

Окружить работой: союзные войска наступают под Бахмутом и Красным Лиманом
Владимир Путин распорядился обеспечить дополнительные соцгарантии участникам военной спецоперации на Украине

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

Как уточнил политик, это «не освобождение Харькова как такового», а возможность защитить республики Донбасса в полном объеме.

«То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР пояснил, что обстрелы и агрессия со стороны Киева продолжалась бы неограниченный период времени, особенно с учетом поддержки «коллективного Запада». То, что делали вдоль линии соприкосновения националисты на протяжении восьми лет, продолжилось бы на новой линии соприкосновения, считает собеседник агентства.

25 мая съемочная группа «Известий» показала, как жители Светлодарска в Бахмутском районе Донецкой области празднуют освобождение города от вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне, 24 мая, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы РФ и народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка. Отмечалось, что полностью под контролем ДНР находится поселок Мироновский в пригороде Светлодарска.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022