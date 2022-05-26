Окружить работой: союзные войска наступают под Бахмутом и Красным Лиманом

В пресс-службе Народной милиции ЛНР 25 мая сообщили о трёх населённых пунктах, освобождённых за сутки. Под контроль республики перешли Луганское, Мироновский и Тошковка , расположенные неподалёку от города Светлодарск. Эксперты отмечают — освобождение этих поселков говорит о кризисе обороны украинских войск на «Донбасской дуге», который, скорее всего, приведет к образованию новых котлов. В этот же день президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили Центральный военный клинический госпиталь в Москве, и пообщались с ранеными во время спецоперации российскими военными.

Бои за города

Более 50% территории города Красный Лиман уже под контролем сил ДНР, остались считанные дни до освобождения . Об этом 25 мая заявил глава народной республики Денис Пушилин. Бои за город начались в понедельник, 23 мая.

В ЛНР тем временем сообщили об освобождении населённых пунктов Луганское, Мироновский и Тошковка, расположенных в районе Светлодарска.

За сутки российские войска нанесли многочисленные удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Атакой с воздуха и моря в Запорожье поражены цеха завода «Мотор Сич», где выпускаются двигатели для боевой авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Окружить работой: Женщина с велосипедом у разрушенного здания в селе Тошковка Луганской народной республики Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— В районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе, — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди других объектов, поражённых авиационными ракетами, в Минобороны заявили три пункта управления, в том числе командный 14-й механизированной бригады и узлы связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ у Днепровского Николаевской области, логистический центр 72-й мотопехотной бригады у Соледара . В списке целей также — два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения у населенного пункта Бахмут.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Долина в Харьковской и Посад-Покровское в Николаевской области , штаб территориальной обороны в городе Соледар, а также 46 районов сосредоточения войск и техники.

Ракетные войска и артиллерия обстреляли 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях.

Средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 над селом Бармашово Николаевской области. Они также уничтожили в воздухе одиннадцать беспилотников, включая один ударный «Байрактар ТБ-2» у Шандриголово в Донецкой Народной Республике.

Окружить работой: Военнослужащий Народной милиции ЛНР корректирует артиллерийский огонь в селе Тошковка Луганской народной республики Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 178 украинских самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники, заявили в российском Министерстве обороны.

— Занятие сразу нескольких населённых пунктов за день демонстрирует очень серьёзные проблемы украинской обороны в районе нашего наступления, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Раньше ВСУ цеплялось за каждое село и их оттуда приходилось выбивать силой , что занимало время. Противник сильно измотан. Союзным силам удалось выйти уже к трассе Бахмут-Лисичанск и даже, по некоторым сведениям, перейти через неё. Теперь для снабжения группировки в Северодонецке и Лисичанске остались только грунтовки с малой пропускной способностью, находящиеся под артогнём. Но при таких темпах наступления и они за несколько дней будут перерезаны.

Теперь украинские формирования будут стараться брать в подобные полуокружения, как в Светлодарске, и воздействовать на них артогнём и ударами авиации, пока они сами не потеряют волю к сопротивлению. Помимо Северодонецка и Лисичанска, такой «полукотёл» уже сформировался в районе Золотого и Горского, под Красным Лиманом, рассказал эксперт.

Увеличение соцгарантий

Владимир Путин и Сергей Шойгу 25 мая посетили Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка Министерства обороны РФ. Президент пообщался с проходящими лечение в ЦВКГ военнослужащими ВС России, которые были ранены в ходе специальной военной операции.

— Это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои — именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идёт на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так — как к героям , — подчеркнул позже глава государства на заседании Президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

Окружить работой: Владимир Путин и Сергей Шойгу посетили Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка Фото: kremlin.ru

Путин также пообщался с медперсоналом лечебного учреждения. Врачи рассказали, что всё необходимое для квалифицированной медицинской помощи у них есть. Но президент дополнительно попросил правительство обратить внимание на медицинскую сторону дела и «чувствовать и понимать, что там происходит». Оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины.

Глава государства поручил быстро и в полном объёме решать вопросы социальной поддержки всех военнослужащих, а также раненых и семей погибших, своевременно и в полном объёме выплачивать денежное довольствие и соответствующие премии. Из-за падающего курса доллара будут пересчитаны и увеличены выплаты военнослужащим за нахождение за границей.

Медицинские риски

— Международный Комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями, — заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. — В результате этого более 12 тыс. пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи , что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности

В то же время украинскими вооруженными формированиями объекты медицинской инфраструктуры часто используются для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. Эти нарушения остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения, заявили в Минобороны.

Михаил Мизинцев рассказал, что в Краматорске у поликлиники № 3 в большом количестве размещена украинская бронетехника и артиллерия; в Лисичанске на территории городской больницы № 1 дислоцировано подразделение ВСУ, а рядом — бронетехника и огневые позиции артиллерии ; в Славянске на участках противотуберкулезного диспансера и центральной городской больницы боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили орудия и РСЗО; опорный пункт в Одессе создан в здании онкологического диспансера на улице Неждановой. При этом, всех пациентов, в том числе тяжело больных, выгнали из лечебного учреждения.

Надёжная связь

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин организовывал связь для артиллерийского дивизиона. Вытеснив боевиков из населенного пункта, бойцы заняли оборону занимаемых позиций. Националисты в течение недели неоднократно пытались прорвать позиции российских войск, используя при этом средства постановки помех.

В результате артиллерийского залпа противника была повреждена антенна аппаратной машины, обеспечивающая связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Юрий Нехожин лично устранил все повреждения и настроил станцию связи, получив при этом тяжелое ранение. Как только связь была восстановлена, расчетам были переданы координаты расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы, рассказали в Минобороны.

Батальонно-тактическая группа лейтенанта Андрея Федотова освобождала населенный пункт от ВФУ. Во время боя он лично корректировал огонь артиллерии и танков по вражеским объектам. Несмотря на полученное огнестрельное ранение офицер обеспечил уничтожение трех огневых точек противника. Это позволило создать брешь в его обороне.

В Минобороны подчеркнули, что «мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Федотова создали условия для вытеснения противника с занимаемых позиций».

Батальонно-тактическая группа старшего сержанта Виктора Шерстнева участвовала в ожесточенных боях с украинскими националистами. Отступая, противник пытался удержать под контролем водную переправу, ведя массированный минометный обстрел по российским подразделениям.