Пошли по дуге: как ломали оборону Светлодарска

Союзные силы взломали «Светлодарскую дугу» — это крупный украинский укрепрайон недалеко от луганского города. В 2015-м году силам народной милиции ЛНР "дугу" прорвать не удалось. За прошедшие семь лет украинские вооруженные формирования приложили все усилия, чтобы укрепить этот район. Но сейчас, по словам экспертов, ВФУ отступили из населённого пункта почти без сопротивления, опасаясь полного окружения. В то же время глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале штурма подразделениями союзных сил города Красный Лиман неподалёку от Славянска. По его словам, на севере республики уже освобождены 28 населённых пунктов. 24 мая в российском Минобороны сообщили о новом воздушном бое истребителей и завершении разминирования порта в Мариуполе. А глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал о сознательном занижении темпов наступления российских войск, продиктованном гуманитарными соображениями.

Темпы наступления

Официальный представитель Народной милиции Луганской республики Иван Филипоненко 24 мая сообщил, что союзные силы освободили от украинских вооруженных формирований город Светлодарск. Были показаны кадры, на которых военнослужащие ВС РФ и НМ ЛНР подняли над администрацией города Знамя Победы.

— В зоне самых горячих сейчас боёв стремительно «схлопнулся» первый из нескольких малых котлов, и это большой успех, — объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — «Светлодарская дуга» была хорошо укреплена, вокруг Светлодарска выстроена сильная линия обороны. При штурме в лоб прогрызать её пришлось бы долго, да и город пострадал бы. Но из-за сложившейся угрозы окружения украинские войска сами сбежали оттуда, бросив надёжные позиции. Населённый пункт почти не пострадал, — в отличие от тех, за которые шли ожесточённые уличные бои.

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Тот же сценарий, но в большем масштабе планируется повторить с Северодонецком и Лисичанском. Это гораздо большие по размеру города и оборонять их могут долго, как показал пример Рубежного. Поэтому сейчас союзные войска наступают, чтобы перерубить трассу Лисичанск-Бахмут. Она уже находится под артиллерийским огнём, и снабжение украинской группировки крайне затруднено. У командования ВСУ остались считанные дни, чтобы решить: оставить войска в этих городах и обречь их на окружение и плен по мариупольскому сценарию, или вывести их из намечающегося котла и дать этим населённым пунктам надежду на нормальную жизнь, считает эксперт.

В этот же день день, выступая на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности глава российского ведомства Сергей Шойгу, заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения её безъядерного и нейтрального статуса.

— Российские Вооружённые Силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, — пояснил Сергей Шойгу, — Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием. Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры . Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наёмников превысило 6 тыс. человек. Для удержания власти киевский режим использует террористические методы против собственного народа. Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита . В жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию, добавил министр обороны России.

Воздушный бой

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке , — уточнил 24 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения войск и техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Пилипчатино Донецкой Народной Республики.

В воздушном бою в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированных машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

Средства ПВО сбили пять беспилотников, а в Харьковской области — четыре реактивных снаряда от установки залпового огня «Смерч».

— Всего с начала специальной военной операции уничтожены 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил генерал.

Безопасная гавань

Инженерные войска и специалисты Черноморского флота завершили разминирование порта в Мариуполе , сообщили 24 мая в российском Министерстве обороны. Проверены более 130 сооружений и построек, а также полтора миллиона квадратных метров акватории. Обследовано 18 причалов и 32 судна. При этом найдено и обезврежено больше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

Восстановлены гидротехнические и навигационные сооружения. Освобождены от препятствий фарватеры. Для этого пришлось эвакуировать несколько затонувших судов и катеров, включая пограничный сторожевик, затопленный группировкой «Азов» (запрещена в России). Также были подняты на поверхность два плавучих крана.

Российские сапёры обследовали уже более 50 км побережья Азовского моря, обезвредив при этом свыше 300 различных боеприпасов. Для уничтожения мин широко применялись роботы «Уран-6». Снаряды и крупные взрывные устройства ликвидировали накладными зарядами.

— Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08.00 25 мая 2022 г. организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря , — заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала, отряды разминирования ВС и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 721,28 га (в том числе за сутки — 98,07 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9 564 взрывоопасных предмета, из них за сутки — 200.

В Минобороны РФ предупредили о планах провокаций СБУ Украины для фабрикации лживых обвинений России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать . В поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь.

Медицинская эвакуация

Российские десантники, освобождая населённый пункт от украинских националистов, подверглись миномётному обстрелу со стороны радикалов. Ефрейтор Татьяна Парамонова, невзирая на обстрел противника, вынесла на себе шесть раненых военнослужащих до санитарного автомобиля, а затем доставила в полевой медицинский отряд . В Минобороны подчеркнули: её самоотверженные действия позволили спасти жизни раненым военнослужащим.

Капитан Сергей Сопляков руководил подразделениями артиллерии, когда попал под встречные залпы противника и получил контузию. Несмотря на это, Сергей продолжил выполнение боевой задачи, используя беспилотные летательные аппараты . Капитан оперативно передавал координаты объектов неонацистов, благодаря чему его подчинёнными были уничтожены артиллерийские и минометные позиции, бронированная техника и около 50 солдат противника, рассказали в Минобороны.