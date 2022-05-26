 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
/

«Мы на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском»

Войска ЛНР взяли Светлодарск, в котором теперь тишина, рубли и дети, мечтающие о поездке в Москву
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донбассе стремительно ликвидирован первый из нескольких малых котлов — «Светлодарская дуга». Украинские вооруженные формирования, потеряв важные позиции на высотах, покинули Светлодарск и прилегающую к нему территорию. Линию обороны здесь возводили с 2014 года, а со стороны посадки перед населенным пунктом ВФУ соорудили укрепрайон. «Известия» одними из первых посетили освобожденный город.

Боев не будет

Слава Богу, вы пришли, — корреспонденты «Известий» только спрыгнули из кузова армейского «Урала», как к ним подошла местная жительница Лидия.

Мы на русском все говорим
мира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Пошли по дуге: как ломали оборону Светлодарска
По угрозой окружения ВСУ отступили из важного города в ДНР

Мы выгрузились на центральной площади города. Первое, что бросается в глаза, — российский флаг над зданием бывшей Светлодарской городской военно-гражданской администрации и тишина. Только изредка где-то далеко слышатся разрывы тяжелых снарядов.

Светлодарск абсолютно цел. Спустя время замечаешь, что главная потеря в центре города — это отсутствие бюста Ленина, который был демонтирован городскими властями несколько лет назад.

Горожане постепенно собираются рядом с журналистами. Смотрят с любопытством и спрашивают, откуда приехали. Услышав, что из Москвы, улыбаются и, кажется, не сразу верят.

— Боев, значит, больше не будет? — наконец задают они главный вопрос.

— Всё закончилось, — отвечает сопровождающий нас офицер ЛНР.

Мы на русском все говорим
город
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Укрепрайон Крест

Войска ЛНР при поддержке российской армии взяли Светлодарскую группировку в полукольцо. Понимая, что их прижмут к Углегорскому водохранилищу, вооруженные формирования Украины (ВФУ) сбежали оттуда, бросив надежные позиции. При штурме в лоб оборону ВФУ пришлось бы долго прогрызать.

«Броневик выезжал из-за нашего дома и стрелял, а потом опять прятался»
Жители Светличного рассказали о ВСУ, прикрывавшихся мирным населением

Вокруг Светлодарска была выстроена сильная линия обороны, которую возводили с 2014 года. Всё это время город был центральным узлом так называемой Светлодарской дуги. Отсюда ВФУ могли угрожать Дебальцево и Первомайску. Ее укрепления не смогли прорвать во время наступления на Дебальцево в 2015 году, на протяжении семи последующих лет вдоль нее постоянно шли боестолкновения. Исторически сложилось, что здесь стояли войска ЛНР — помогали соседям из Донецка.

Первую остановку делаем на подъезде к городу, чтобы рассмотреть украинский укрепрайон Крест. Он расположен на одной из господствующих над городом высот — с нее хорошо видны трубы Углегорской ТЭС и жилые кварталы Светлодарска.

Этот укрепрайон был ключом от города, так как занимает самую высокую точку, — рассказывает офицер управления Народной милиции ЛНР с позывным «Физрук». –— Его поддерживали стрелковым и минометным огнем с соседних позиций, а со стороны посадки перед городом по нам била украинская артиллерия. Наши окопы находились менее чем в 100 метрах от первой линии траншей Креста, но преодолеть это расстояние было крайне сложно. Мы были снизу, что давало ВСУ преимущество.

Мы на русском все говорим
укрепрайон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам бойцов, им серьезно портили нервы украинские беспилотники, которые часто зависали над траншеями ЛНР, выискивая цели для артиллерии.

Комплексная борьба: в ЛНР активизировались бои в районе Соледара
Под ударом оказались основные линии снабжения группировки ВСУ на территории Луганской Народной Республики

— Звук работы винтов коптера, наверное, всю жизнь преследовать будет, — говорят бойцы.

По их рассказам, перед штурмом в течение нескольких недель проводилась артиллерийская подготовка.

Этим артогнем мы серьезно развалили Крест, — объясняет «Физрук». — Только после этого удалось ее взять штурмом. Всушники не выдержали и побежали. Мы зачистили их укрепрайон. Отдельные окопы были заминированы — на скорую руку ставили растяжки. Сейчас здесь всё безопасно. Тела кого-то из всушников должны остаться под завалами блиндажей. Мы их пока не трогали.

В укрепрайоне были глубокие траншеи, частично накрытые навесами в несколько накатов — большинство из них разрушены огнем артиллерии. Все огневые точки укреплены мешками с песком. Под ногами в окопах россыпи гильз. Есть и оставленные цинки с боеприпасами для подствольных гранатометов.

Находим разбитую кухню — рядом с ней куча вскрытых консервных банок. В основном свиная тушенка украинского производства. В окопах много натовских сухих пайков. В нескольких местах попадаются пакеты от германских полевых рационов. Здесь же — на патронном ящике — лежит трофейный бинокль «Tornado».

Мы на русском все говорим
Сократ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У нас есть еще гранатомет «Сократ» — его турки по лицензии делают, кажется, по шведской, — говорят бойцы. — Попадались и польские гранатометы.

Все в стройку: в РФ хотят создать службу по восстановлению в ДНР и ЛНР
Как работа девелоперов в республиках скажется на отрасли

Всё стрелковое оружие у украинский формирований здесь было еще советское — автоматы и пулеметы «Калашникова».

Практически все противотанковые средства — из стран НАТО, — говорят солдаты. — Те же NLАW и Javelin.

— Сильно помогли знаменитые Javelin?

— Видите же, — улыбаются они в ответ. — Все позиции освобождены. А американские ПТУРы забрали идущие вперед части.

В самом Кресте и вокруг него можно ходить по протоптанным тропинкам. Всё вокруг было плотно заминировано, и мины еще не успели снять. Слева и справа от такой дорожки лежат неразорвавшие гранаты от подствольных гранатометов.

— Линии траншей были совсем рядом, поэтому и мы, и они активно использовали автоматические гранатометы и подствольники, — объясняют бойцы. — Лицо противника можно было разглядеть в прицел.

Мы на русском все говорим
оружие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Город пришли рубли

Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине
А российские истребители и комплексы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25 в ДНР и Херсонской области

Десятилетний Кирилл внимательно изучает сторублевую купюру. Российских денег светлодарцы, по их словам, не видели с 2014 года.

— Что это за дом с колоннами здесь нарисован? — наконец спрашивает школьник.

Рассказываю, что это Большой театр в Москве. Кирилл спрашивает, сможет ли он туда поехать.

— Будешь хорошо учиться, всем классом отправят, чтобы тебе скучно не было, — говорю я.

Мы теперь все хорошо учиться будем, — уверенно говорит Кирилл. — Мы же на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском.

Заходим в магазин. Просим продать нам воды и шоколадку. Продавщица не понимает, по какому курсу ей брать рубли. Объясняем, что за одну гривну дают два рубля, и она отпускает товар.

Мы на русском все говорим
магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Один из покупателей рассказывает, как ВФУ покидали город. Они занимали здание городской больницы, и последняя колонна выходила оттуда.

— Было 14 машин — грузовые и легковые, — уточняет он. — Выезжали вместе с вещами. Грузовики были забиты всяким барахлом. Слава Богу, не было «Азова» (запрещен в РФ. — «Известия»), который у нас гостил в 2014 году. Я даже не знаю, что в этом случае творилось бы в городе и говорил бы я с вами.

Сейчас Светлодарск патрулируют бойцы подразделений ЛНР. Местные говорят, что при виде наших солдат им становится спокойнее.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022