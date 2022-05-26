«Мы на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском»

В Донбассе стремительно ликвидирован первый из нескольких малых котлов — «Светлодарская дуга» . Украинские вооруженные формирования, потеряв важные позиции на высотах, покинули Светлодарск и прилегающую к нему территорию. Линию обороны здесь возводили с 2014 года, а со стороны посадки перед населенным пунктом ВФУ соорудили укрепрайон. «Известия» одними из первых посетили освобожденный город.

Боев не будет

— Слава Богу, вы пришли, — корреспонденты «Известий» только спрыгнули из кузова армейского «Урала», как к ним подошла местная жительница Лидия.

Мы на русском все говорим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мы выгрузились на центральной площади города. Первое, что бросается в глаза, — российский флаг над зданием бывшей Светлодарской городской военно-гражданской администрации и тишина. Только изредка где-то далеко слышатся разрывы тяжелых снарядов.

Светлодарск абсолютно цел. Спустя время замечаешь, что главная потеря в центре города — это отсутствие бюста Ленина, который был демонтирован городскими властями несколько лет назад.

Горожане постепенно собираются рядом с журналистами. Смотрят с любопытством и спрашивают, откуда приехали. Услышав, что из Москвы, улыбаются и, кажется, не сразу верят.

— Боев, значит, больше не будет? — наконец задают они главный вопрос.

— Всё закончилось, — отвечает сопровождающий нас офицер ЛНР.

Мы на русском все говорим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Укрепрайон Крест

Войска ЛНР при поддержке российской армии взяли Светлодарскую группировку в полукольцо. Понимая, что их прижмут к Углегорскому водохранилищу, вооруженные формирования Украины (ВФУ) сбежали оттуда , бросив надежные позиции. При штурме в лоб оборону ВФУ пришлось бы долго прогрызать.

Вокруг Светлодарска была выстроена сильная линия обороны, которую возводили с 2014 года. Всё это время город был центральным узлом так называемой Светлодарской дуги. Отсюда ВФУ могли угрожать Дебальцево и Первомайску. Ее укрепления не смогли прорвать во время наступления на Дебальцево в 2015 году, на протяжении семи последующих лет вдоль нее постоянно шли боестолкновения. Исторически сложилось, что здесь стояли войска ЛНР — помогали соседям из Донецка.

Первую остановку делаем на подъезде к городу, чтобы рассмотреть украинский укрепрайон Крест. Он расположен на одной из господствующих над городом высот — с нее хорошо видны трубы Углегорской ТЭС и жилые кварталы Светлодарска.

— Этот укрепрайон был ключом от города, так как занимает самую высокую точку, — рассказывает офицер управления Народной милиции ЛНР с позывным «Физрук». –— Его поддерживали стрелковым и минометным огнем с соседних позиций, а со стороны посадки перед городом по нам била украинская артиллерия . Наши окопы находились менее чем в 100 метрах от первой линии траншей Креста, но преодолеть это расстояние было крайне сложно. Мы были снизу, что давало ВСУ преимущество.

Мы на русском все говорим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам бойцов, им серьезно портили нервы украинские беспилотники, которые часто зависали над траншеями ЛНР, выискивая цели для артиллерии.

— Звук работы винтов коптера, наверное, всю жизнь преследовать будет, — говорят бойцы.

По их рассказам, перед штурмом в течение нескольких недель проводилась артиллерийская подготовка.

— Этим артогнем мы серьезно развалили Крест, — объясняет «Физрук». — Только после этого удалось ее взять штурмом. Всушники не выдержали и побежали. Мы зачистили их укрепрайон . Отдельные окопы были заминированы — на скорую руку ставили растяжки. Сейчас здесь всё безопасно. Тела кого-то из всушников должны остаться под завалами блиндажей. Мы их пока не трогали.

В укрепрайоне были глубокие траншеи, частично накрытые навесами в несколько накатов — большинство из них разрушены огнем артиллерии. Все огневые точки укреплены мешками с песком. Под ногами в окопах россыпи гильз. Есть и оставленные цинки с боеприпасами для подствольных гранатометов.

Находим разбитую кухню — рядом с ней куча вскрытых консервных банок. В основном свиная тушенка украинского производства. В окопах много натовских сухих пайков. В нескольких местах попадаются пакеты от германских полевых рационов. Здесь же — на патронном ящике — лежит трофейный бинокль «Tornado».

Мы на русском все говорим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У нас есть еще гранатомет «Сократ» — его турки по лицензии делают, кажется, по шведской, — говорят бойцы. — Попадались и польские гранатометы.

Всё стрелковое оружие у украинский формирований здесь было еще советское — автоматы и пулеметы «Калашникова».

— Практически все противотанковые средства — из стран НАТО, — говорят солдаты. — Те же NLАW и Javelin .

— Сильно помогли знаменитые Javelin?

— Видите же, — улыбаются они в ответ. — Все позиции освобождены. А американские ПТУРы забрали идущие вперед части.

В самом Кресте и вокруг него можно ходить по протоптанным тропинкам. Всё вокруг было плотно заминировано, и мины еще не успели снять. Слева и справа от такой дорожки лежат неразорвавшие гранаты от подствольных гранатометов.

— Линии траншей были совсем рядом, поэтому и мы, и они активно использовали автоматические гранатометы и подствольники, — объясняют бойцы. — Лицо противника можно было разглядеть в прицел.

Мы на русском все говорим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Город пришли рубли

Десятилетний Кирилл внимательно изучает сторублевую купюру. Российских денег светлодарцы, по их словам, не видели с 2014 года.

— Что это за дом с колоннами здесь нарисован? — наконец спрашивает школьник.

Рассказываю, что это Большой театр в Москве. Кирилл спрашивает, сможет ли он туда поехать.

— Будешь хорошо учиться, всем классом отправят, чтобы тебе скучно не было, — говорю я.

— Мы теперь все хорошо учиться будем, — уверенно говорит Кирилл. — Мы же на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском.

Заходим в магазин. Просим продать нам воды и шоколадку. Продавщица не понимает, по какому курсу ей брать рубли. Объясняем, что за одну гривну дают два рубля, и она отпускает товар.

Мы на русском все говорим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Один из покупателей рассказывает, как ВФУ покидали город. Они занимали здание городской больницы, и последняя колонна выходила оттуда.

— Было 14 машин — грузовые и легковые, — уточняет он. — Выезжали вместе с вещами. Грузовики были забиты всяким барахлом. Слава Богу, не было «Азова» (запрещен в РФ. — «Известия»), который у нас гостил в 2014 году. Я даже не знаю, что в этом случае творилось бы в городе и говорил бы я с вами.