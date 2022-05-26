«Мы на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском»
В Донбассе стремительно ликвидирован первый из нескольких малых котлов — «Светлодарская дуга». Украинские вооруженные формирования, потеряв важные позиции на высотах, покинули Светлодарск и прилегающую к нему территорию. Линию обороны здесь возводили с 2014 года, а со стороны посадки перед населенным пунктом ВФУ соорудили укрепрайон. «Известия» одними из первых посетили освобожденный город.
Боев не будет
— Слава Богу, вы пришли, — корреспонденты «Известий» только спрыгнули из кузова армейского «Урала», как к ним подошла местная жительница Лидия.
Мы выгрузились на центральной площади города. Первое, что бросается в глаза, — российский флаг над зданием бывшей Светлодарской городской военно-гражданской администрации и тишина. Только изредка где-то далеко слышатся разрывы тяжелых снарядов.
Светлодарск абсолютно цел. Спустя время замечаешь, что главная потеря в центре города — это отсутствие бюста Ленина, который был демонтирован городскими властями несколько лет назад.
Горожане постепенно собираются рядом с журналистами. Смотрят с любопытством и спрашивают, откуда приехали. Услышав, что из Москвы, улыбаются и, кажется, не сразу верят.
— Боев, значит, больше не будет? — наконец задают они главный вопрос.
— Всё закончилось, — отвечает сопровождающий нас офицер ЛНР.
Укрепрайон Крест
Войска ЛНР при поддержке российской армии взяли Светлодарскую группировку в полукольцо. Понимая, что их прижмут к Углегорскому водохранилищу, вооруженные формирования Украины (ВФУ) сбежали оттуда, бросив надежные позиции. При штурме в лоб оборону ВФУ пришлось бы долго прогрызать.
Вокруг Светлодарска была выстроена сильная линия обороны, которую возводили с 2014 года. Всё это время город был центральным узлом так называемой Светлодарской дуги. Отсюда ВФУ могли угрожать Дебальцево и Первомайску. Ее укрепления не смогли прорвать во время наступления на Дебальцево в 2015 году, на протяжении семи последующих лет вдоль нее постоянно шли боестолкновения. Исторически сложилось, что здесь стояли войска ЛНР — помогали соседям из Донецка.
Первую остановку делаем на подъезде к городу, чтобы рассмотреть украинский укрепрайон Крест. Он расположен на одной из господствующих над городом высот — с нее хорошо видны трубы Углегорской ТЭС и жилые кварталы Светлодарска.
— Этот укрепрайон был ключом от города, так как занимает самую высокую точку, — рассказывает офицер управления Народной милиции ЛНР с позывным «Физрук». –— Его поддерживали стрелковым и минометным огнем с соседних позиций, а со стороны посадки перед городом по нам била украинская артиллерия. Наши окопы находились менее чем в 100 метрах от первой линии траншей Креста, но преодолеть это расстояние было крайне сложно. Мы были снизу, что давало ВСУ преимущество.
По словам бойцов, им серьезно портили нервы украинские беспилотники, которые часто зависали над траншеями ЛНР, выискивая цели для артиллерии.
— Звук работы винтов коптера, наверное, всю жизнь преследовать будет, — говорят бойцы.
По их рассказам, перед штурмом в течение нескольких недель проводилась артиллерийская подготовка.
— Этим артогнем мы серьезно развалили Крест, — объясняет «Физрук». — Только после этого удалось ее взять штурмом. Всушники не выдержали и побежали. Мы зачистили их укрепрайон. Отдельные окопы были заминированы — на скорую руку ставили растяжки. Сейчас здесь всё безопасно. Тела кого-то из всушников должны остаться под завалами блиндажей. Мы их пока не трогали.
В укрепрайоне были глубокие траншеи, частично накрытые навесами в несколько накатов — большинство из них разрушены огнем артиллерии. Все огневые точки укреплены мешками с песком. Под ногами в окопах россыпи гильз. Есть и оставленные цинки с боеприпасами для подствольных гранатометов.
Находим разбитую кухню — рядом с ней куча вскрытых консервных банок. В основном свиная тушенка украинского производства. В окопах много натовских сухих пайков. В нескольких местах попадаются пакеты от германских полевых рационов. Здесь же — на патронном ящике — лежит трофейный бинокль «Tornado».
— У нас есть еще гранатомет «Сократ» — его турки по лицензии делают, кажется, по шведской, — говорят бойцы. — Попадались и польские гранатометы.
Всё стрелковое оружие у украинский формирований здесь было еще советское — автоматы и пулеметы «Калашникова».
— Практически все противотанковые средства — из стран НАТО, — говорят солдаты. — Те же NLАW и Javelin.
— Сильно помогли знаменитые Javelin?
— Видите же, — улыбаются они в ответ. — Все позиции освобождены. А американские ПТУРы забрали идущие вперед части.
В самом Кресте и вокруг него можно ходить по протоптанным тропинкам. Всё вокруг было плотно заминировано, и мины еще не успели снять. Слева и справа от такой дорожки лежат неразорвавшие гранаты от подствольных гранатометов.
— Линии траншей были совсем рядом, поэтому и мы, и они активно использовали автоматические гранатометы и подствольники, — объясняют бойцы. — Лицо противника можно было разглядеть в прицел.
В Город пришли рубли
Десятилетний Кирилл внимательно изучает сторублевую купюру. Российских денег светлодарцы, по их словам, не видели с 2014 года.
— Что это за дом с колоннами здесь нарисован? — наконец спрашивает школьник.
Рассказываю, что это Большой театр в Москве. Кирилл спрашивает, сможет ли он туда поехать.
— Будешь хорошо учиться, всем классом отправят, чтобы тебе скучно не было, — говорю я.
— Мы теперь все хорошо учиться будем, — уверенно говорит Кирилл. — Мы же на русском все говорим, а читали и писали в школе только на украинском.
Заходим в магазин. Просим продать нам воды и шоколадку. Продавщица не понимает, по какому курсу ей брать рубли. Объясняем, что за одну гривну дают два рубля, и она отпускает товар.
Один из покупателей рассказывает, как ВФУ покидали город. Они занимали здание городской больницы, и последняя колонна выходила оттуда.
— Было 14 машин — грузовые и легковые, — уточняет он. — Выезжали вместе с вещами. Грузовики были забиты всяким барахлом. Слава Богу, не было «Азова» (запрещен в РФ. — «Известия»), который у нас гостил в 2014 году. Я даже не знаю, что в этом случае творилось бы в городе и говорил бы я с вами.
Сейчас Светлодарск патрулируют бойцы подразделений ЛНР. Местные говорят, что при виде наших солдат им становится спокойнее.