Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление Министерства обороны РФ было размещено на официальном сайте ведомства 20 мая.
«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии [Сергей] Шойгу доложил президенту России [Владимиру Владимировичу] Путину» — сообщает ведомство.
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