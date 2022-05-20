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Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя

Шойгу Путину, что над предприятием «Азовсталь» установлен полный контроль ВС РФ, укрывавшиеся там боевики сложили оружие
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление Министерства обороны РФ было размещено на официальном сайте ведомства 20 мая.

«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии [Сергей] Шойгу доложил президенту России [Владимиру Владимировичу] Путину» — сообщает ведомство.

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