Вышедшие с «Азовстали» боевики заявили об отсутствии агрессии в их адрес

Сдавшиеся в плен боевики, которые укрывались на комбинате «Азовсталь», заявили представителю вооруженных сил Украины (ВСУ) и работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии, о чем стало известно в среду, 18 мая.

Украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Представитель ВСУ подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

«За сутки были доставлены необходимые спальные принадлежности, для того чтобы в нормальных условиях принять людей. То, что мы сегодня увидели, показало: сделано было то, что обещали. Особое внимание хочу уделить тому, что врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Ни от кого не услышал слов об агрессии. Жалоб на питание нет. На сегодня — нет. Это очевидно», — заявил он.

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приказе президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода и предоставить возможность украинским военным, сложившим оружие, выйти с заблокированного комбината, гарантировав им сохранение жизни.

Украинские боевики раскрывают подробности и условия своего содержания, и данные показания свидетельствуют о выполнении обещаний сохранения жизни российской стороной. Так, 18 мая Даниил Жученко, находясь в больнице Новоазовска, отметил хорошее отношение и отсутствие претензий к российским специалистам. По словам еще одного вышедшего, Виктора Шапошникова, в отношении боевиков не применяются меры физического и психологического воздействия.

18 мая Минобороны РФ сообщило о 694 сдавшихся за последние сутки боевиках с «Азовстали». Таким образом, с 16 мая совокупное число вышедших с заблокированного комбината неонацистов составило 959 человек, в том числе 80 раненых.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».