Прямой эфир
Мир
В США заявили о возможности разрешения озабоченностей Турции по расширению НАТО
Мир
Белый дом заявил об отсутствии помощи РФ со стороны Китая
Общество
Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»
Экономика
США потребовали от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины
Мир
В МИД Франции заявили об отсутствии желания у ЕС и НАТО воевать с РФ
Мир
Комитет сената США утвердил Бринк на должность посла в Киеве
Мир
Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Спорт
Боксер Шульский пообещал не оставить никаких шансов на победу Хлебникову
Экономика
Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Спорт
Фигуристка Забияко заявила о планах возобновить карьеру и выступать за Канаду
Экономика
Минэкономразвития представило экономический стресс-сценарий на 2022 год
Сюжет:

Вышедшие с «Азовстали» боевики заявили об отсутствии агрессии в их адрес

0
Военнопленные
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сдавшиеся в плен боевики, которые укрывались на комбинате «Азовсталь», заявили представителю вооруженных сил Украины (ВСУ) и работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии, о чем стало известно в среду, 18 мая.

Украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Представитель ВСУ подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»
Скоро сложат оружие и последние оставшиеся на заводе вооруженные формирования, уверены эксперты

«За сутки были доставлены необходимые спальные принадлежности, для того чтобы в нормальных условиях принять людей. То, что мы сегодня увидели, показало: сделано было то, что обещали. Особое внимание хочу уделить тому, что врачи за сутки сделали довольно большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Ни от кого не услышал слов об агрессии. Жалоб на питание нет. На сегодня — нет. Это очевидно», — заявил он.

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приказе президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода и предоставить возможность украинским военным, сложившим оружие, выйти с заблокированного комбината, гарантировав им сохранение жизни.

Украинские боевики раскрывают подробности и условия своего содержания, и данные показания свидетельствуют о выполнении обещаний сохранения жизни российской стороной. Так, 18 мая Даниил Жученко, находясь в больнице Новоазовска, отметил хорошее отношение и отсутствие претензий к российским специалистам. По словам еще одного вышедшего, Виктора Шапошникова, в отношении боевиков не применяются меры физического и психологического воздействия.

18 мая Минобороны РФ сообщило о 694 сдавшихся за последние сутки боевиках с «Азовстали». Таким образом, с 16 мая совокупное число вышедших с заблокированного комбината неонацистов составило 959 человек, в том числе 80 раненых.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022