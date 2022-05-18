Прямой эфир
Политика
Леонид Слуцкий избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
Мир
Посол Испании вызван в МИД России
Мир
В Германии предупредили о дефиците пивных бутылок
Происшествия
В Кемерово за диверсию на ЛЭП задержан сторонник украинских нацистов
Мир
Лукашенко ввел смертную казнь за покушение на терроризм
Мир
Захарова назвала враньем оценку Зеленского сдачи в плен военных с «Азовстали»
Общество
НАК сообщил о ликвидации двух бандитов в Махачкале в ходе КТО
Мир
Швеция и Финляндия официально подали заявки в НАТО
Мир
Байден не выговорил название США
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 25 мая
Мир
Чавушоглу анонсировал встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН
Сюжет:

С «Азовстали» за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика

Минобороны РФ: с «Азовстали» за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика, 29 из них ранены
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 18 мая о еще 694 боевиках «Азовстали» в Мариуполе, сдавшихся в плен за прошедшие сутки, среди них 29 раненых.

Люди из «Азовстали»: что рассказали эвакуированные с территории завода в Мариуполе
1 мая по гуманитарному коридору вышли 80 мирных жителей

По данным ведомства, заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов»(в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен.
Всего, уточняет он, с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Отмечается, что 51 раненый нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска ДНР.

17 мая официальный представитель Минобороны рассказал, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о вывозе части военных с завода завода в Мариуполе, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что эта информация демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

Как отметили в Следственном комитете РФ, сдавшиеся украинские боевики будут допрошены. Российские следователи установят личности националистов и проверят их на причастность к совершенным против жителей преступлениям.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022