С «Азовстали» за сутки сдались в плен еще 694 украинских боевика

Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 18 мая о еще 694 боевиках «Азовстали» в Мариуполе, сдавшихся в плен за прошедшие сутки, среди них 29 раненых.

По данным ведомства, заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов»(в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен.

Всего, уточняет он, с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Отмечается, что 51 раненый нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска ДНР.

17 мая официальный представитель Минобороны рассказал, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о вывозе части военных с завода завода в Мариуполе, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что эта информация демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

Как отметили в Следственном комитете РФ, сдавшиеся украинские боевики будут допрошены. Российские следователи установят личности националистов и проверят их на причастность к совершенным против жителей преступлениям.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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