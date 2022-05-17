Зеленский сообщил о вывозе части военных с «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вывозе части военных с завода «Азовсталь». Об этом он рассказал в своем видеообращении, распространенном во вторник, 17 мая.
«У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь», — рассказал украинский лидер на приложенных кадрах к сообщению в его Telegram-канале.
Он также отметил надежду Киева на возвращение военных на подконтрольную украинским властям территорию.
«Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени», — указал Зеленский.
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