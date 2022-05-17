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Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»

Скоро сложат оружие и последние оставшиеся на заводе вооруженные формирования, уверены эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В ходе переговоров с заблокированными на «Азовстали» представителями украинских вооруженными формированиями 16 мая была достигнута договоренность о вывозе раненых. Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для их доставки с территории мариупольского завода в госпиталь в Новоазовске Донецкой Народной Республики. После установления надежной блокады «Азовстали» капитуляция украинской группировки там стала лишь делом времени, уверены эксперты. Между тем войска Луганской Народной Республики продолжали наступление и заняли село Новозвановка, к югу от города Попасная. Линия фронта продвинулась на пять километров.

Режим тишины

Вооруженные силы России 16 мая продолжали специальную военную операцию на Украине. По данным пресс-службы Народной милиции ЛНР, войскам республики удалось занять село Новозвановка, к югу от города Попасная. Бои продолжаются также за поселок Камышеваха к северу от Попасной. Линия фронта продвинулась на пять километров.

Как заявили в понедельник в Минобороны, «16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых. В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи».

— После установления надежной блокады капитуляция на «Азовстали» группировки националистов и военных Украины стала просто делом времени, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Именно поэтому было принято решение не штурмовать завод, а заняться его методичной осадой. Всё дальнейшее сопротивление остатков украинских сил было полностью бесполезным и бессмысленным, нацеленным на медиакартинку и пропаганду, а не на военный эффект. Стартовавший 16 мая вывоз раненных — только начало. Вскоре сложат оружие и остальные, так как иного выхода у них нет и не было. А пока Киев «стриг купоны» на пропаганде, многие из блокированных там не дожили до момента капитуляции.

Сдавшиеся в Мариуполе в начале апреля более тысячи украинских морпехов получили всю положенную в таких случаях помощь. А десятки, а может и сотни тяжелораненых с «Азовстали», которых отказались выпустить свои же, так и умерли в подземельях завода без всякого смысла в грязи и антисанитарии, стали инвалидами. В этом вина как непосредственного командования боевиков «Азова» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела), так и их киевского руководства, которое максимально оттягивало момент капитуляции и скармливало им байки про возможность эвакуации вертолетами и кораблями, резюмировал эксперт.

Минус дроны-камикадзе

ВКС России за сутки поразили высокоточными ракетами два штаба, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады у Цаповки в Харьковской области, 16 районов сосредоточения войск, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения у населенных пунктов Красный Лиман, Владимировка и Константиновка в ДНР, а также Берестовое в ЛНР.

— В результате ударов уничтожены свыше 360 бойцов противника, выведены из строя 78 единиц военной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация атаковали три пункта управления, 104 района сосредоточения войск, а также два склада горючего.

Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов сосредоточения украинских сил и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.

Оборонное ведомство РФ заявило об уничтожении за сутки трех украинских боевых самолетов. Два штурмовика Су-25 были сбиты в районе населенных пунктов Евгеновка и Великая Камышеваха. Бомбардировщик Су-24 поражен у острова Змеиный в Черном море.

Средства ПВО над Харьковской областью и территорией ДНР сбили десять беспилотников, включая два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства. Украинская сторона кустарно переоборудует их в дроны-камикадзе. Перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники, — сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

Внимание на провокации

В военном ведомстве предупредили о провокациях, цель которых — обвинить российские вооруженные силы в якобы применении отравляющих веществ.

Днем 16 мая на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбы Украины произвели подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры.

«В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону населенного пункта Краматорск. Ранее, 11 мая аналогичная провокация была реализована СБУ в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. С целью обвинения российской армии в применении химического оружия СБУ был осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой. Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях киевского режима», — заявили в Минобороны.

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в понедельник, что за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуированы 13 213 человек, в том числе 1 543 ребенка. Всего с начала военной операции эвакуировали 1 307 981 человек, 224 095 из которых — дети.

Восстановить связь

В понедельник Минобороны России рассказало о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа, где служил капитан Александр Федас, выполняла задачи по организации бесперебойной связи. Район расположения группы подвергся массированной атаке с применением артиллерии и минометов. Во время очередного залпа часть техники получила повреждения. Несмотря на плотный огонь, Александру Федасу удалось восстановить оборванные линии связи, отремонтировать антенну спутниковой связи и заново настроить станцию.

Колонна лейтенанта Тимура Калимуллина в районе одного из населенных пунктов обнаружила диверсионно-разведывательную группу из 20 человек, планировавших устроить засаду. Офицер мгновенно организовал оборону колонны и вступил в бой. Группа была разгромлена, оставшиеся боевики бежали.

Танковая рота капитана Раиля Габдрахманова выполняла задачу по освобождению населенного пункта. Несмотря на ожесточенное сопротивление, подразделение успешно прорвало оборонительный рубеж. Благодаря этому населенный пункт в кратчайшие сроки был взят под контроль российских вооружённых сил. В дальнейшем подчиненным капитана Габдрахманова удалось отбить контратаку.

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