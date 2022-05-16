В МО РФ сообщили о достижении договоренности о вывозе раненых с «Азовстали»

В результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» в Мариуполе достигнута договоренность о вывозе раненых. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих, достигнута договоренность о вывозе раненых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

Как поясняет «Газета.Ru», переговоры инициировали несколько украинских военнослужащих, покинувших «Азовсталь».

Ранее в этот день основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе сдавшихся в плен украинских военных из «Азовстали» с белым флагом.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

По данным на 12 мая в Мариуполе находилось около 600 тяжело раненных националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

11 мая бойцами батальона «Восток» сил ДНР был обнаружен тоннель, по которому украинские радикальные группировки могли покидать «Азовсталь». В тот же день глава республики Денис Пушилин сообщил, что на территории завода не осталось гражданских, все они были эвакуированы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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