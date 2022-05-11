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Найден использовавшийся украинскими боевиками для бегства с «Азовстали» тоннель

Военные ДНР нашли тоннель, по которому украиснкие боевики покидали «Азовсталь»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Бойцами батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики обнаружен тоннель, по которому украиснкие боевики могли покидать «Азовсталь». Об этом в своем Telegram-канале в среду, 11 мая, сообщил командир батальона Александр Ходаковский.

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«Обнаружили тоннель, по которому противник покидает «Азовсталь»: вдоль труб под железнодорожным полотном», — написал он.

Отмечается, что в высоту тоннель составлял не менее 3 м. Комбат уточнил, что противник пользовался им для того, чтобы набирать из реки воду. На это, по его словам, указывают «натоптанные тропы».

Также сообщается, что при блокировании тоннеля силы батальона уничтожили одного бойца Вооруженны сил Украины, еще один получил ранение.

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских.

9 мая военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстановке на территории «Азовстали» после вывода заложников. По его словам, российским военнослужащим стало проще контролировать ситуацию вокруг предприятия.

Ранее, 7 мая, Минобороны России объявило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая одного человека. Каждому эвакуированному была обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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