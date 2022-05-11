Пушилин заявил об отсутствии гражданских на территории «Азовстали»

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Об этом сообщил 11 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«По нашей информации, гражданских там не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал он.

Ранее, 9 мая, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстановке на территории «Азовстали» после вывода заложников. По его словам, российским военнослужащим стало проще контролировать ситуацию вокруг предприятия. Позиции националистов постоянно обнаруживаются и уничтожаются. Боевикам радикадльного нацбатальона «Азов» (в отношении формирования возбуждено несколько уголовных дел в РФ) не дают выйти за пределы промзоны. Территория контролируется, вокруг завода расположены несколько колец обороны. Теперь у украинских боевиков есть два варианта — сдаться или погибнуть, отметил журналист.

Ранее, 7 мая, Минобороны России объявило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая одного человека. Каждому эвакуированному была обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

В тот же день политический деятель и активист ДНР Александр Ходаковский рассказал, что бойцы ВСУ минировали проходы у «Азовстали» во время режима тишины. По его словам, националисты минировали проход в то время, как российские военнослужащие пытались выполнять все условия ОБСЕ и занимались эвакуацией.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» сообщили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие требования националистов схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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