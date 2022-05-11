Прямой эфир
Общество
В Кремле опровергли данные о планах ввести военное положение
Мир
Посол РФ допустил участие спецслужб Польши в подготовке нападения на него
Общество
В России начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет
Мир
Лавров заявил о блокировании Украиной портов с кораблями с пшеницей
Экономика
Госдолг Японии достиг рекордных $9,5 трлн
Мир
Полиция в Риге закрыла доступ к памятнику Освободителям
Экономика
Резервный фонд правительства РФ увеличится на 791,6 млрд рублей
Мир
Посол ЛНР заявил о невозможности мира в регионе без ликвидации киевского режима
Мир
Инфляция в Германии в апреле увеличилась до 7,4%
Экономика
McDonald's может заработать в России под другим брендом
Общество
Журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск
Сюжет:

Пушилин заявил об отсутствии гражданских на территории «Азовстали»

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Об этом сообщил 11 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Будем в итоге выходить и драться один на один»
Специальный корреспондент «Известий» побывал в Мариуполе накануне 9 мая

«По нашей информации, гражданских там не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал он.

Ранее, 9 мая, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстановке на территории «Азовстали» после вывода заложников. По его словам, российским военнослужащим стало проще контролировать ситуацию вокруг предприятия. Позиции националистов постоянно обнаруживаются и уничтожаются. Боевикам радикадльного нацбатальона «Азов» (в отношении формирования возбуждено несколько уголовных дел в РФ) не дают выйти за пределы промзоны. Территория контролируется, вокруг завода расположены несколько колец обороны. Теперь у украинских боевиков есть два варианта — сдаться или погибнуть, отметил журналист.

Ранее, 7 мая, Минобороны России объявило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали». За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека — 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая одного человека. Каждому эвакуированному была обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

В тот же день политический деятель и активист ДНР Александр Ходаковский рассказал, что бойцы ВСУ минировали проходы у «Азовстали» во время режима тишины. По его словам, националисты минировали проход в то время, как российские военнослужащие пытались выполнять все условия ОБСЕ и занимались эвакуацией.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» сообщили, что боевики националистической группировки предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие требования националистов схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022