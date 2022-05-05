Боевики на «Азовстали» предложили обменять мирных жителей на еду и лекарства

Украинские боевики, находящиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

«Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами «Азова» и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, «азовцы» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства.

«Они предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут. Теперь будут только обменивать», — добавил представитель штаба.

Представитель штаба отметил, что ситуации с такими же сделками по обмену людей на продукты и медикаменты по весу встречались российским военным и в Сирии, когда они в переговоры с боевиками ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). По его данным, в настоящее время на предприятии могут находиться более 200 мирных жителей.

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы России откроют в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовсталя». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе за два дня, 30 апреля и 1 мая, вывели 126 человек.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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