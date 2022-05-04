Россия 5, 6 и 7 мая откроет гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»

Вооруженные силы России открывают в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая, заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«В указанный период Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы», — говорится в сообщении, обнародованном 4 мая.

Отмечается, что гумкоридор откроется в соответствии с решением российского руководства, исходя из гуманных принципов.

Уточняется, что о нахождении гражданских лиц в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти.

В понедельник, 2 мая, в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода «Азовсталь» и близлежащих домов в Мариуполе за два дня — 30 апреля и 1 мая — вывели 126 человек.

1 мая с территории завода были вызволены 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму.

В Минобороны отметили, что эти люди переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста и выехали в направлении Запорожья.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».