Десантная ликвидация: российские войска предотвратили захват острова Змеиный

Масштабный бой за остров Змеиный в Черном море произошел 7 мая, сообщили в Минобороны России. В ходе него российские средства ПВО сбили два самолета, три вертолета с десантом и два беспилотника. По мнению экспертов, киевские власти пытались захватить остров, чтобы предъявить обществу видимую победу, однако потерпели неудачу. Между тем в российском военном ведомстве объявил о завершении операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Кроме того, в Минобороны РФ предупредили о кровавых провокациях, которые готовят украинские формирования.

Бои за Змеиный

В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав». Об этом 7 мая заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал об ударах высокоточными ракетами воздушного и морского базирования по расположенным неподалеку от Змеиного украинским военным аэродромам у городов Арциз, Одесса и Вознесенск. В результате была уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения.

— Судя по опубликованной информации, украинские силы решили нанести удар по острову Змеиный, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Российские подразделения обозначили отход. Формирования ВСУ посчитали, что теперь смогут захватить остров, однако при попытке это сделать попали под удар и понесли серьезные потери. Похоже, эта операция была предпринята Киевом с пропагандистской целью, чтобы предъявить обществу зримую победу. Однако, судя по всему, эта попытка обернулась неудачей.

Десантная ликвидация 1 Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» Фото: ТАСС/ Пресс-служба Минобороны РФ

По данным Минобороны оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран , а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражено около 50 военных объектов, включая склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики и еще два у Северска.

Оперативно-тактическая и армейская авиация атаковали 44 военных объекта. Среди них крупное скопление поступившего от США и европейских стран вооружения и военной техники на железнодорожной станции Богодухов Харьковской области, два пункта управления у Сковородниково, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники и три склада боеприпасов и горючего у населенного пункта Дачное Одесской области.

— В результате ударов авиации уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия за 7 мая поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппарата. Над городом Изюм Харьковской области они перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» ВСУ и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2728 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны.

Вывели людей

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил в субботу о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

— За период проведения операции, с 5 мая 2022 года, удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 года — одного человека. Каждому гражданину обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Спасенные мирные жители в сопровождении представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста убыли в избранные места временного размещения, — сказал Мизинцев.

Десантная ликвидация 2 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Генерал привел данные о провокациях со стороны украинских вооруженных формирований.

— В населенных пунктах Северск и Серебрянка Донецкой Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию. Иностранные и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку постановочных «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими, для последующего их опубликования в украинских и мировых СМИ после освобождения этих городов Вооруженными Силами России. В Покровском районе ДНР украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом подразделения российских войск, — заявил начальник НЦУО.

В случае реализации такого сценария, по словам Мизинцева, в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых живут около семи тысяч человек.

Начальник НЦУО заявил также о подготовке провокаций 8 мая. В сегодняшнем украинском государстве эта дата отмечается как день памяти и примирения вместо упраздненного киевской властью Дня Победы в Великой Отечественной войне.

— В западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных Сил России в неизбирательных ракетных ударах. С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске, — заявил генерал.

Обнаружил диверсанта

7 мая в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Ночью на одном из блокпостов на особо опасном участке майор Денис Соловьев обнаружил и лично задержал диверсанта, который вел разведку с использованием прибора ночного видения. «В ходе первичного допроса, проведенного майором Соловьевым, задержанный националист выдал сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы неонацистов, готовящих провокацию в отношении российских подразделений. Благодаря оперативно добытым Денисом Соловьевым сведениям силами российских спецподразделений была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа боевиков численностью более 15 человек », — заявили в ведомстве.

Гвардии майор Денис Камалетдинов командовал артдивизионом, который в боях уничтожил два танка, две артиллерийские батареи, четыре опорных пункта, 12 блокпостов, пункт управления, три позиции корректировщиков.

«Мужественные и самоотверженные действия майора Дениса Камалетдинова, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали существенному урону боеготовность националистов, которые, поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, бросили оружие и покинули населенный пункт. При этом за счет оперативной смены позиций, потерь в дивизионе майора Камалетдинова допущено не было. Продвигаясь дальше на позиции националистов Денис получил тяжелое ранение от разорвавшегося рядом боеприпаса, но несмотря на множественные повреждения, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить вверенным ему дивизионом », — рассказали в военном ведомстве.

Десантная ликвидация 3 Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллерийский дивизион подполковника Давыдова прикрывал огнем выход пункта управления бригады и ее подразделений из заданного района. Пункт управления менял позицию под шквальным артиллерийским огнем.

«Боевики, теряя личный состав и военную технику в результате огня артиллеристов под командованием Кирилла Давыдова, сосредоточили весь свой огневой потенциал на нем. В результате того, что основные силы противник направил на уничтожение артиллерии, бригада смогла выйти из-под вражеского огня без потерь. После того, как националисты отрезали дивизион подполковника Давыдова от основных сил, Кирилл принял решение выдвигаться дивизионом с боями единственным возможным путем через близлежащий лес, ведя огонь по противнику», — рассказали в Минобороны.