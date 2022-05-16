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В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»

Комбат ДНР Ходаковский сообщил о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Командир батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики, политический деятель и активист Александр Ходаковский сообщил в Telegram о сдавшихся в плен украинских военных из «Азовстали».

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«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, — додавливаем таки», — говорится в публикации.

Ранее 11 мая он рассказал, что его бойцы обнаружили тоннель, по которому украинские боевики могли покидать «Азовсталь». Отмечается, что в высоту тоннель составлял не менее 3 м.

12 мая заместитель командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар сообщил о порядка 600 тяжело раненых в Мариуполе националистах. По его словам, число раненых растет, а Киев не предпринимает мер по деблокации. Однако боевики «Азова» все еще надеялись, что правительство Украины «сделает невозможное, чтобы спасти» их. Паламар также обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

Обращались украинские националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь», и к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с просьбой забрать их с территории предприятия в Мариуполе, однако бизнесмен не ответил. Группировка, которая продолжает укрываться на «Азовстали», также активно пытается уговорить помочь им другие страны, националисты обращались даже к израильскому и турецкому правительству.

Еще 19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. кроме того, в Минобороны рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских военных, блокированных на заводе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

7 мая Ходаковский рассказал, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали проходы у завода «Азовсталь» в Мариуполе во время режима тишины, введенного ВС РФ для эвакуации с завода. Он опубликовал кадры, снятые беспилотниками.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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