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Бойцы ВСУ минировали проходы у «Азовстали» во время режима тишины

Ходаковский: бойцы ВСУ заминировали проходы у «Азовстали», пользуясь режимом тишины
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Фото: соцсети
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Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали проходы у завода «Азовсталь» в Мариуполе во время режима тишины. Об этом 7 мая сообщил политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Ходаковский опубликовал кадры, снятые беспилотниками.

Он подчеркнул, что националисты минируют проход у территории завода в то время, как российские военнослужащие пытаются выполнять все условия ОБСЕ и занимаются эвакуацией.

«Противник, пользуясь нашей широтой души или бестолковостью — кому как больше нравится, — спокойно минирует пробитые артиллерией дыры в бетонном ограждении завода и устанавливает фугасы. Сегодня мы вынуждены молча это фиксировать беспилотниками», — написал он.

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Они предлагали выпускать мирных жителей за поставку продовольствия и медикаментов

Помимо этого, Ходаковский отметил, что запрет на перемещения должен касаться всех, а в случае его нарушения «нужно поступать соответствующим образом».

Ранее в этот же день Ходаковский сообщил, что с территории «Азовстали» вышла группа украинских националистов с белым флагом.

Ранее, 6 мая, Минобороны РФ заявило об эвакуации с комбината 50 мирных жителей. Вышедшие с предприятия жители рассказали, что им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики националистической группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день подчеркнул, что требования националистов, засевших на предприятии, схожи с теми, которые озвучивали террористы в Сирии и других местах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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