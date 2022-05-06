Обменный ракурс: что стоит за попыткой торга боевиков на «Азовстали»

В Кремле 5 мая сообщили о предложении заблокированных на «Азовстали» боевиков: отпустить мирных жителей, находящихся там в убежищах, в обмен на продовольствие. В Москве сравнили эти действия с поведением террористов в Сирии и напомнили о действующих гуманитарных коридорах с территории завода. Вечером того же дня замгенсека ООН сообщил о начале новой операции по эвакуации гражданских лиц с завода. Тем временем Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной технике Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО за сутки сбили три самолета ВСУ, 17 дронов и три ракеты РСЗО «Смерч». В районе Кировограда ВКС уничтожили авиационную технику на военном аэродроме Канатово.

Блокада «Азовстали»

Поздно вечером 5 мая заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о начале третьего этапа эвакуации мирных жителей из убежищ на территории «Азовстали». Он поблагодарил российские и украинские власти за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию в жизнь».

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о предложении находящихся на территории «Азовстали» боевиков отпустить мирных жителей в обмен на продовольствие и медикаменты.

— Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах, — отметил Дмитрий Песков.

Он добавил, что российские военные продолжают блокирование «Азовстали», при этом работают гуманитарные коридоры. Минобороны России накануне объявило, что 5, 6 и 7 мая с 8 до 18 часов каждого дня российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия.

— Попытки торга от националистов лишь подтвердили, что для них мирные люди просто заложники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Выбравшиеся оттуда люди говорят, что боевики не рассказывали им ни о каких гуманитарных коридорах. А ведь в том числе и для спасения гражданских был приостановлен штурм завода. Сейчас националисты, прикрываясь ими, мечтают договориться о выходе в любую третью страну. Но успешная их эвакуация из «Азовстали» будет использована Киевом в качестве сильного пропагандистского оружия. Поэтому им должен быть предложен только один вариант — официальная сдача в плен. Это должен быть единственный шанс для боевиков и остающихся солдат ВСУ в последующем вернуться домой живыми.

В Киеве 5 апреля заявили о начавшихся ожесточённых боях за «Азовсталь». Но сейчас в Мариуполе остались только небольшие блокирующие силы России и союзников, которые полностью контролируют огнём территорию завода. Мирным людям и боевикам в надёжных советских убежищах мало что угрожает. Но как только националисты показываются на поверхности не во время действия гуманитарного перемирия, по ним сразу наносят авиационные и артудары. Это позволяет бесконтактно, без своих потерь изматывать противника и побуждать его к сдаче. Те от безысходности могут только выдумывать грандиозные штурмы завода и их «героическое отражение», чтобы создать иллюзию сопротивления, пояснил эксперт.

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил 5 мая, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса на территорию России эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2 002 ребенка.

Мизинцев привел данные о фактах использования подразделениями ВСУ медицинских объектов в военных целях.

— В Харькове на территории городской клинической больницы № 8 размещены артиллерийские установки и оборудован склад боеприпасов, при этом персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение ; в Славянске на территории железнодорожной больницы по ул. Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, а в здании оборудован опорный пункт со складом боеприпасов, — рассказал генерал.

По его словам, в Одессе в здании областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного создали командный пункт ВСУ, на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО; в Лисичанске опорный пункт устроили на территории детской больницы.

Удары по авиации

В ночь на 5 апреля силы ПВО России сбили над Украиной три боевых самолёта ВСУ. Истребитель Су-27 уничтожили в районе села Ингулец Херсонской области. Бомбардировщик Су-24 — у острова Змеиный в Чёрном море. Штурмовик Су-25 поражён в Днепропетровской области у населённого пункта Кошевое.

— ВКС России ракетами воздушного базирования уничтожили в районе Кировограда авиационную технику на военном аэродроме Канатово, а также два склада военно-технического имущества на авиабазе у Краматорска, — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За день 5 мая силы противовоздушной обороны также уничтожили ударный беспилотник «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный. Всего на их счету за сутки 17 дронов различных моделей и две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Высокоточными воздушными ракетами в Николаеве уничтожен крупный склад боеприпасов. Поражён передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ и 24-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Лоскутовка.

Самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации нанесли удары по 138 военным объектам. В их числе склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики.

Российские артиллерийские подразделения за сутки поразили около 700 целей: опорные пункты, районы сосредоточения солдат и техники, позиции артиллерии и полевые склады боеприпасов.

Ракетные войска атаковали два пункта управления ВСУ, две артиллерийские батареи на позициях и батарею РСЗО «Ураган» по Николаевым, а также две пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину тактического ракетного комплекса «Точка-У».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 149 самолетов, 112 вертолетов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2662 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил генерал майор Игорь Конашенков.

Оценив ситуацию

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Ефрейтор Тарас Кузнецов во главе танкового экипажа обнаружил два украинских танка, спрятанных в складках местности.

— Мгновенно оценив ситуацию, Тарас первым прицельным выстрелом уничтожил один из танков противника. Выдержав ответное попадание снаряда из вражеского танка, Тарас, умело уходя от огня противника, несмотря на полученные ранения, вывел танк из-под удара, после чего ответным огнем танк националистов был уничтожен , — заявили в ведомстве.

Капитан Дмитрий Фурдуй со своей мотострелковой ротой вел бои с украинскими формированиями, расположенными в одном из населенных пунктов. Его подчиненные блокировали одно из вероятных направлений отступления боевиков и, грамотно используя рельеф местности, удерживали занимаемые позиции.

— Предприняв отчаянную попытку выйти из окружения, боевики попытались сходу преодолеть оборонительные позиции роты капитана Фурдуя. В ходе ожесточенного боя российские мотострелки под командованием капитана Фурдуя уничтожили три минометных расчета и до 40 националистов. Осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления, противники сложили оружие и сдались в плен , — заявили в Минобороны.