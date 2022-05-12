Боевики «Азова» сообщили о 600 тяжело раненных националистах в Мариуполе

Порядка 600 боевиков украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) тяжело ранены в Мариуполе. Об этом 12 мая сообщил заместитель командира националистов Святослав Паламар испанской газете ABC.

По его словам, число раненых растет, а Киев не предпринимает мер по деблокации.

«Противник имеет все преимущества в воздухе и на море, поэтому ситуация очень сложная. Наши лидеры должны были отреагировать раньше, немедленно», — заявил Паламар и отметил, что приказ держать оборону в этих условиях невозможен.

Однако боевики «Азова» всё еще надеются, что правительство Украины «сделает невозможное, чтобы спасти» их. Паламар также обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

Ранее в этот день украинские националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь», обратились к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с просьбой забрать их с территории предприятия в Мариуполе. Бизнесмен пока не ответил. Группировка, которая продолжает укрываться на «Азовстали», также активно пытается уговорить помочь им другие страны. Накануне националисты обратились даже к израильскому правительству.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось гражданских. Минобороны РФ ранее объявило о завершении эвакуации гражданских.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. кроме того, в Минобороны рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских военных, блокированных на заводе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

7 мая политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский рассказал, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали проходы у завода «Азовсталь» в Мариуполе во время режима тишины, введенного ВС РФ для эвакуации с завода. Ходаковский опубликовал кадры, снятые беспилотниками.

9 мая военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстановке на территории «Азовстали» после вывода заложников. По его словам, российским военнослужащим стало проще контролировать ситуацию вокруг предприятия.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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