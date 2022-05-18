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Пленные боевики с «Азовстали» рассказали об отношении к ним в больнице

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Фото: Министерство обороны РФ
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Пленные украинские боевики, вышедшие с территории мариупольского завода «Азовсталь», рассказали об отношении к ним в больнице Новоазовска.

«Отношение отличное. Претензий никаких нет. Осколочное и разрыв сухожилия. Помогают, лечат. Отдыхаю пока что», — сообщил пленный Даниил Жученко.

Сдавшиеся отметили, что им оказали медицинскую помощь, а также предоставили пищу.

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«Мер физического воздействия и психологического на меня не оказывает никто. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что всё нормально», — заявил пленный Виктор Шапошников.

Ранее в этот день представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о 694 боевиках с «Азовстали», сдавшихся в плен за прошедшие сутки, среди них 29 раненых.

Накануне Конашенков также сообщил, что 265 украинских боевиков, находившихся на «Азовстали», сдались в плен. Среди них есть в том числе боевики радикальной националистической группировки «Азов».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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