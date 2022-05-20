Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ «Волына» вышел с «Азовстали»

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей «Волына» Волынский вышел с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает корреспондент «Известий».

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Известно, что Волынский участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года.

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Накануне стало известно, что с «Азовстали» вышел и сдался в плен заместитель командира украинской радикальной националистической группировки «Азов», в отношении участников которой в РФ возбуждены уголовные дела, Святослав Паламар с позывным Калина.

Как сообщили в Минобороны РФ , заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным ведомства на 20 мая, уже сложили оружие 1908 человек. Только за прошедшие сутки с «Азовстали» вышел и сдался в плен 771 боевик.

Вышедшие с предприятия националисты и украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь. Тем самым подчеркивается, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым и не проявляя в их адрес агрессии.

Сейчас пленные находятся в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Минобороны опубликовало видео содержания сдавшихся в плен с «Азовстали». Как видно на кадрах, боевики располагаются в отдельном помещении. На двухярусных кроватях есть матрасы, одеяла, постельное белье и подушки.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинским военным, которые выйдут с «Азовстали», гарантируют жизнь и достойное обращение. Более того, российский лидер предлагал представителям ООН и Красного Креста лично убедиться, как содержатся украинские боевики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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