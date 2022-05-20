Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали»

Минобороны России заявило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 20 мая рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сообщил генерал-майор.

Он рассказал, что с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

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«Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый «командир» «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — отметил Конашенков.

Отмечается, что о полном освобождении «Азовстали» и Мариуполя министр обороны РФ Сергей Шойгу уже доложил российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее в этот же день корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что заместитель командира украинской группировки «Азов» Святослав Паламар («Калина») покинул территорию комбината. По ее информации, с территории комбината вышел и комбат «Азова» Денис Прокопенко с позывным «Редис».

Также в пятницу корреспондент «Известий» сообщил, что, по предварительной информации, с предприятия вышел командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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