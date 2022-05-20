Военкор Куксенкова сообщила о сдаче в плен замкомандира «Азова» «Калины»

Заместитель командира украинской радикальной националистической группировки «Азов» Святослав Паламар («Калина») покинул территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила в Telegram корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

Официального подтверждения информации нет.

«Калына вышел с Азовстали! Сдал оружие — личный автомат и пистолет», — написала она.

Реклама

Кроме того, она сообщила, что с территории комбината вышел и комбат «Азова» Денис Прокопенко с позывным «Редис».

Также в пятницу корреспондент «Известий» сообщил, что, по предварительной информации, с предприятия вышел командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский.

По информации министра обороны России Сергея Шойгу, по состоянию на 20 мая, на заводе «Азовсталь» сдались в плен более 1,9 тыс. украинских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов».

Днем ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин также сообщал, что Паламар вышел с «Азовстали» и сдался в плен.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».