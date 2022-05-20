Более 1,9 тыс. украинских националистов с «Азовстали» сдались в плен

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен более 1,9 тыс. украинских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела). Об этом в пятницу, 20 мая, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», — сообщил Шойгу на коллегии Минобороны России.

С территории завода также эвакуированы мирные граждане, которых там удерживали украинские националисты. Было спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Реклама

Ранее, в пятницу, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки с «Азовстали» вышел и сдался в плен еще 771 боевик группировки «Азов».

Минобороны в этот же день опубликовало видео содержания сдавшихся в плен с «Азовстали», которые сейчас находятся в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как видно на кадрах, пленные располагаются в отдельном помещении. На двухярусных кроватях есть матрасы, одеяла, постельное белье и подушки.

Националисты уже начали давать показания и общаться с прессой. В беседе с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работниками Красного Креста они подтвердили, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым. Также боевики заверили, что с ними обращаются хорошо и не проявляют агрессию в их адрес.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинским военным, которые выйдут с «Азовстали», гарантируют жизнь и достойное обращение. Более того, российский лидер предлагал представителям ООН и Красного Креста лично убедиться, как содержатся украинские боевики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».