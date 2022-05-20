Прямой эфир
Политика
В Кремле подтвердили скорое проведение встречи Путина и Лукашенко
Мир
Более 1,9 тыс. украинских националистов с «Азовстали» сдались в плен
Политика
Песков указал на невозможность поставлять газ другим странам бесплатно
Мир
В МИД России заявили о готовности к диалогу в рамках Арктического совета
Мир
ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием
Общество
Правительство создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Донбасса
Общество
В РФ одобрили создание Единого фонда пенсионного и социального страхования
Армия
ВМФ России в 2022 году примет в свой состав 20 боевых кораблей
Мир
Шойгу заявил о скором взятии под контроль территории ЛНР
Общество
Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные
Мир
Глава Минобороны рассказал о попытках ВСУ захватить остров Змеиный
Сюжет:

Более 1,9 тыс. украинских националистов с «Азовстали» сдались в плен

Шойгу: на «Азовстали» сдались в плен 1908 украинских националистов
0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен более 1,9 тыс. украинских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела). Об этом в пятницу, 20 мая, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»
Скоро сложат оружие и последние оставшиеся на заводе вооруженные формирования, уверены эксперты

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», — сообщил Шойгу на коллегии Минобороны России.

С территории завода также эвакуированы мирные граждане, которых там удерживали украинские националисты. Было спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Реклама

Ранее, в пятницу, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки с «Азовстали» вышел и сдался в плен еще 771 боевик группировки «Азов».

Минобороны в этот же день опубликовало видео содержания сдавшихся в плен с «Азовстали», которые сейчас находятся в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как видно на кадрах, пленные располагаются в отдельном помещении. На двухярусных кроватях есть матрасы, одеяла, постельное белье и подушки.

Националисты уже начали давать показания и общаться с прессой. В беседе с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работниками Красного Креста они подтвердили, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым. Также боевики заверили, что с ними обращаются хорошо и не проявляют агрессию в их адрес.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинским военным, которые выйдут с «Азовстали», гарантируют жизнь и достойное обращение. Более того, российский лидер предлагал представителям ООН и Красного Креста лично убедиться, как содержатся украинские боевики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022