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Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара

Военкор Стешин: замкомандира «Азова» Паламара вышел с «Азовстали» и сдался в плен
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Фото: youtube.com
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Заместитель командира украинской радикальной националистической группировки «Азов», в отношении участников которой в РФ возбуждены уголовные дела, Святослав Паламар с позывным Калина вышел с «Азовстали» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

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«Калина вышел с «Азовстали», сообщил знакомый боец. Вчера вечером, около 21:00. Вышел по странному совпадению на взвод Люгера. Это ребята, которые в микрорайоне «Восточный» просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении и их снабжали по тросу, перекинутому между домами с помощью дрона. Сейчас с Калиной занимаются», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным ведомства, за последние сутки сдались в плен 694 бойца. Таким образом, с 16 мая совокупное число вышедших с заблокированного комбината неонацистов составило 959 человек, в том числе 80 раненых.

Вышедшие с предприятия националисты и украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь. Тем самым подчеркивается, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым и не проявляя в их адрес агрессии.

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приказе президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода и предоставить возможность украинским военным, сложившим оружие, выйти с заблокированного комбината, гарантировав им сохранение жизни.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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