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Появились кадры празднования жителями Светлодарска освобождения города

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Фото: РЕН ТВ
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Съемочная группа «Известий» 25 мая сняла на видео, как жители Светлодарска празднуют освобождение города от вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как люди сидят за накрытыми столами на улице возле подъездов.

«Мы отмечаем, что вы сегодня к нам пришли», — сказала одна из местных жительниц военным корреспондентам.

Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал съемочной группе, почему подразделения украинской армии сдали Светлодарск без боя.

«Наши подразделения предприняли решительный штурм. Противник с позиций был выбит. Осознание угрозы с этой стороны вкупе с осознанием угрозы с северо-восточного направления с города Попасная вынудили противника принять меры против окружения, и сдать все позиции в этом районе, и уйти за территорию города Светлодарск», — сказал он.

Союзные войска освободили 28 населенных пунктов ДНР. Спецоперация в Донбассе 24 мая
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24 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы РФ и народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка. Отмечалось, что полностью под контролем ДНР находится поселок Мироновский в пригороде Светлодарска.

Ранее в тот же день мэр города Дебальцево Игорь Захаревич сообщил, что на здании светлодарской администрации поднят флаг России.

Светлодарск находится в 18 км к северу от Дебальцева. С лета 2014 года контролировался Киевом. В Светлодарске расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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