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На здании мэрии Светлодарска подняли флаг России

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Фото: соцсети/Глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич
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На здании мэрии Светлодарска в Донбассе поднят флаг России. Об этом 24 мая сообщил мэр города Дебальцево Игорь Захаревич.

«Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, это я вам подтверждаю», — приводит Донецкое агентство новостей слова Захаревича.

Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

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Ранее в этот день сообщалось, что флаг РФ подняли в освобожденном еще в середине марта городе Мелитополь, расположенном на юге Запорожской области Украины.

5 мая стало известно, что в городе Снигиревке в Николаевской области водрузили флаг России и Знамя Победы.

Вместе с тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 мая заявил, что Россия будет восстанавливать объекты на освобожденных территориях Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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