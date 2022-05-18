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В РФ заявили о планах по восстановлению объектов на освобожденных территориях Украины

Вице-премьер РФ Хуснуллин анонсировал восстановление всех освобожденных территорий Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Россия будет восстанавливать объекты на освобожденных территориях Украины. Об этом в среду, 18 мая, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Со стороны Украины обстреляли российские села. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
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«Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать [все освобожденные территории], финансировать это, приняты», — заявил журналистам Хуснуллин.

9 мая глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал, что министерство начало оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Конкретная сумма, которая пойдет на восстановление региона, пока не определена.

С 1 мая МЧС Донецкой Народной Республики начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Вместе с тем жители освобожденных от украинских националистов территорий постепенно возвращаются к мирной жизни. Так, 29 апреля сообщалось об открытии первого супермаркета, а 18 апреля стало известно о возобновлении работы детского сада №38 в Мариуполе.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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