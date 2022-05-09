Минстрой РФ начал оценку ущерба инфраструктуры Донбасса

Минстрой России начал оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Об этом рассказал глава министерства Ирек Файзуллин в понедельник, 9 мая.

Он обратил внимание на то, что специалисты ведомства уже приступили к работе и проводят оценку ситуации. Файзуллин ответил, что в Донбасс приезжал и его заместитель.

Глава Минстроя отметил, что конкретная сумма, которая пойдет на восстановление Донбасса, пока не определена.

Освобожденные территории Донбасса постепенно возвращаются к мирной жизни.

Так, 18 апреля стало известно о возобновлении работы детского сада №38 в Мариуполе, а 29 апреля сообщалось об открытии первого супермаркета.

С 1 мая МЧС республики начали восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя.

9 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза (ЕС) рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных российских резервов и передаче их на восстановление Украины.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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