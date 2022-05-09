Прямой эфир
Общество
Путин заявил о сражении военных в Донбассе за безопасность родины
Мир
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Херсонской области
Мир
На кургане Саур-Могила в ДНР зажгли Вечный огонь
Мир
В МИД РФ назвали беззаконием инициативу передать Киеву замороженные активы РФ
Общество
Путин указал на нежелание западных стран идти на диалог с Россией
Мир
Борисов рассказал о новых гиперзвуковых ракетах для ударов с земли, воздуха и моря
Мир
Минстрой РФ начал оценку ущерба инфраструктуры Донбасса
Мир
Замглавы МИД РФ предупредил об ответе Москвы при вступлении Финляндии в НАТО
Политика
Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной
Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей военнослужащих
Сюжет:

Минстрой РФ начал оценку ущерба инфраструктуры Донбасса

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минстрой России начал оценивать ущерб инфраструктуры Донбасса. Об этом рассказал глава министерства Ирек Файзуллин в понедельник, 9 мая.

Дом для своих: кто восстановит ЛДНР
Местные власти при поддержке РФ обещают в кратчайшие сроки провести ремонтно-строительные работы

Он обратил внимание на то, что специалисты ведомства уже приступили к работе и проводят оценку ситуации. Файзуллин ответил, что в Донбасс приезжал и его заместитель.

Глава Минстроя отметил, что конкретная сумма, которая пойдет на восстановление Донбасса, пока не определена.

Освобожденные территории Донбасса постепенно возвращаются к мирной жизни.

Так, 18 апреля стало известно о возобновлении работы детского сада №38 в Мариуполе, а 29 апреля сообщалось об открытии первого супермаркета.

С 1 мая МЧС республики начали восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя.

9 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза (ЕС) рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных российских резервов и передаче их на восстановление Украины.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022