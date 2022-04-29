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В Мариуполе открылся первый после освобождения города супермаркет

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В Мариуполе после освобождения города открылся первый супермаркет. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Сегодня первый день работы супермаркета. Ассортимент (пока) не полный. Он будет пополняться каждый божий день. Мы собираем потребность у людей. На сегодняшний день ассортимент тот, который необходим на первом этапе», — рассказала сотрудница магазина Яна Ладугина.

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Ранее, 22 апреля, сообщалось, что российские военные обнаружили на базе «Азова» под Мариуполем методические пособия армии США. В документах, составленных на украинском и английском языках, описываются тактики ведения разведки и борьбы с партизанством.

Как отметила день спустя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно «пасут неонацистских боевиков». И никакие это не инструкторы, подчеркнула дипломат.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ, о которых заявили республики Донбасса. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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