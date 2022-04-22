Секретные методички армии США обнаружены на базе «Азова» под Мариуполем

Военные Вооруженных сил России обнаружили на базе радикальной националистической группировки «Азов» под Мариуполем методические пособия армии США. Об этом 22 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента с места событий.

По его данным, в документах, составленных на украинском и английских языках, описываются тактики ведения разведки и борьбы с партизанством.

При этом, как отметили российские солдаты, такие материалы подлежат уничтожению при невозможности забрать с собой, однако «азовцы» не успели это сделать. Как указано на полученных документах, избавляться от них нужно таким образом, чтобы исключить возможность восстановления.

Уточняется, что на базе «Азов» под Мариуполем располагалось нацистское формирование «SS Медведи».

20 апреля сдавшийся в плен морпех ВСУ Виктор Панченко рассказал о том, как его вместе с сослуживцами обучали военные США. На занятиях обычно находились один или два инструктора — переводчик и сам инструктор. По словам военного, американские инструкторы рассказывали об азах, основах, теме пехотной тактики и многом другом.

Ранее, 9 апреля, в распоряжение «Известий» поступил документ посольства США на Украине, который свидетельствует о том, что Вашингтон накачивал Киев оружием с октября 2021 года. В тот период США предоставляли Украине зажигательные боеприпасы и патроны для оружия, которые обозначены как «жизненно важная» поставка для ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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