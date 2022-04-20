Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал об обучении инструкторами США

Военный 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виктор Панченко, который сдался в плен и сейчас проходит лечение в госпитале, рассказал о том, как его вместе с сослуживцами обучали военные США.

Со слов украинского военнослужащего, контракт он подписал еще в 2015 году.

«В наших рядах не было иностранных наемников, инструкторы были только на полигонах. Было обучение», — рассказал мужчина.

Сдавшийся военный Вооруженных сил Украины отметил, что, когда подразделения бригады «сажали» на полигон, они посещали уроки по специальному плану. Он пояснил: на занятиях обычно находились один или два инструктора — к примеру, переводчик и сам инструктор.

«Это были американцы, всё было официально. Они были инструкторами и занимались нами», — сказал Панченко.

Кроме того, он заявил, что американские инструкторы рассказывали об азах, основах, теме пехотной тактики и многом другом. Но минно-взрывному делу специалисты ВСУ обучали своих военных сами.

Солдат сказал, что военное руководство относилось к своим ученикам, как и везде: есть руководитель, есть подчиненные, которые обязаны соблюдать устав.

Панченко дополнил, что на заводе имени Ильича и «Азовмаше», где он был, встречал гражданских лиц.

«Я не знаю, возможно, это были работники этих комбинатов, которые не смогли выехать и нашли убежище там», — сообщил он.

По словам украинского военного, завод построили еще во времена СССР и там достаточно убежищ. Он отметил, что мирное население из ближайших районов располагалось в отдельных бункерах, которые люди успели занять до прихода военнослужащих. Военный также подчеркнул, что своими глазами видел приблизительно 10–20 мирных граждан.

Ранее 20 апреля пятеро военных Украины сложили оружие и покинули территорию комбината «Азовсталь», сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики утром в среду, 20 апреля.

19 апреля в 14:00 (совпадает с мск) Вооруженные силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков националистических формирований с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

За день до этого стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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