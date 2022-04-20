Солдат ВСУ рассказал об угрозах расстрелом украинским военным

Один из пленных украинских военнослужащих, проходящий лечение в госпитале, рассказал 20 апреля корреспонденту «Известий» об отношениях между военнослужащими Вооруженных сил Украины и боевиками из полка «Азов» (запрещенная в России организация).

«Они нелюди. вели себя будто они под чем-то, под какой-то наркотой. Вели себя неадекватно. Чуть что, сразу передергивают затвор и «ну что, застрелим сейчас и всё». При этом уже были слухи, что отказываешься — стреляют и всё. На поражение сразу, потому все боялись», — рассказал служащий 56-й мотопехотной бригады ВСУ Юрий Кравчук.

Он дополнил свои слова, рассказав о том, что боевики отобрали всю технику и оружие ВСУ, оставив обычным военным только автоматы.

19 апреля в народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили о том, что боевики радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ заведены уголовные дела) расстреливали в спины солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), решивших сдаться российским войскам. В подтверждение сказанного НМ ДНР опубликовала кадры убитого военнослужащего морской пехоты ВСУ с огнестрельным ранением в затылок, который не успел воспользоваться листовкой для сохранения своей жизни.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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