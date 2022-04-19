ВС РФ открыли гумкоридор для сложивших оружие боевиков с «Азовстали»

Вооруженные силы РФ 19 апреля в 14:00 (совпадает с мск) открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков националистических формирований с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он отметил, что в российском военном ведомстве пошли на такой шаг, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате», а также «руководствуясь чисто гуманными принципами».

«С этой целью введен «режим полной тишины», прекращены любые боевые действия, подразделения Вооруженных Сил России и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние», — уточнил Мизинцев.

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