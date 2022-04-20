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Пятеро военных Украины сложили оружие и покинули «Азовсталь»

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Пятеро военных Украины сложили оружие и покинули территорию комбината «Азовсталь», сообщается в Telegram-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики утром в среду, 20 апреля.

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Сообщается, что о предложении от Народной милиции ДНР добровольно сложить оружие и покинуть «Азовсталь» военные узнали из специальных листовок, сброшенных на промышленную зону Мариуполя.

С начала спецоперации в Донбассе в плен сдались свыше 3 тыс. военнослужащих Украины. Такие данные привел первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Вчера (19 апреля. — Ред.) по официальным сообщениям Народной милиции пять бойцов с «Азовстали» сдались в плен. В целом по двум республикам у нас больше трех тысяч военнопленных», — заявил он в эфире программы «Соловьев Live» в среду, 20 апреля.

Со слов Безсонова, кто-то из военных остается в Донбассе, а кого-то перевели на территорию Российской Федерации.

19 апреля в 14:00 (совпадает с мск) Вооруженные силы РФ открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков националистических формирований с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ранее этим днем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» 19 апреля. По его словам, бандеровцев в Мариуполе «добьют уже сегодня».

Накануне стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным Манул, укрепившиеся в мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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