Сотрудники МЧС России приступили к восстановлению объектов инфраструктуры Мариуполя, работы проводятся совместно со спасателями Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в воскресенье, 1 мая, в МЧС ДНР.

«Совместными силами МЧС России и МЧС ДНР организован комплекс санитарно-дезинфекционных и гигиенических мероприятий для мариупольцев», — отметил начальник пожарно-спасательного отряда в городе Мариуполе МЧС ДНР Сергей Мищенко.

Он уточнил, что при помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

29 апреля сообщалось, что в городе открылся первый супермаркет. Пока, сообщила сотрудница магазина Яна Ладугина, ассортимент не полный, однако полки будут пополняться товарами регулярно.

Накануне глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что ведомство рассматривает вопрос помощи в восстановлении разрушенного Мариуполя. Он уточнил, что вопрос находится на стадии «обследования».

26 апреля корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин сообщил, что с началом восстановления мирной жизни в Мариуполе местные рыбаки вновь вышли на пляж.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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