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Минстрой РФ заявил о планах участвовать в восстановлении Мариуполя

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Минстрой России рассматривает вопрос помощи в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщают 28 апреля «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Ирека Файзуллина.

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«Планируем», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос журналистов.

Файзуллин уточнил, что на данный момент этот вопрос находится на стадии «не намерения, а обследования».

Жители города стараются вернуться к привычной жизни. Так, 26 апреля корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин сообщил, что с началом восстановления мирной жизни в Мариуполе местные рыбаки вновь вышли на пляж.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие молодежи в восстановлении республик Донбасса зависит от самих студенческих отрядов.

Накануне корреспондент «Известий» рассказал о том, как жители Мариуполя и приезжающие в город волонтеры своими силами, точечно, как могут, пытаются вернуть ему человеческий облик. По его словам, улицы города стали чище, мусор и обломки теперь не застилают беспорядочно дороги, а лежат, собранные в кучи по обочинам. Кроме того, в микрорайоне Восточный, что на левом берегу, уже открыт первый магазин.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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