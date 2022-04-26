Жители Мариуполя вновь начали ловить рыбу на городском пляже

С началом восстановления мирной жизни в Мариуполе местные рыбаки вновь вышли на пляж. Об этом 26 апреля с места событий сообщает корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

«Первый раз вышел. Что-то уже [из улова] есть. <…> Бычок. А другого тут сейчас пока нет. Вроде не стреляют, уже вроде спокойно», — сообщил рыбак.

Ранее в этот корреспондент канала «Известия» сообщил, что жители Мариуполя и приезжающие в город волонтеры своими силами, точечно, как могут, пытаются вернуть городу человеческий облик. В микрорайоне Восточный, что на левом берегу, уже открыт первый магазин. Благодаря местным энтузиастам потихоньку идет разбор завалов.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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