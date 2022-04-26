В Мариуполе волонтеры помогают восстанавливать облик города

Жители Мариуполя и приезжающие в город волонтеры своими силами, точечно, как могут, пытаются вернуть ему человеческий облик. В микрорайоне Восточный, что на левом берегу, уже открыт первый магазин. Благодаря местным энтузиастам потихоньку идет разбор завалов. Об этих и других примерах человеческого участия и созидания рассказал 25 апреля корреспондент «Известий».

По его словам, улицы города стали чище, мусор и обломки теперь не застилают беспорядочно дороги, а лежат, собранные в кучи по обочинам. И еще захоронили тела (по крайней мере, в освобожденных кварталах Левобережья).

В микрорайоне Восточный жизнь кипит на площади возле одного из бывших торговых центров, добавил журналист. Здесь магазин, а еще точка бесплатного доступа в Интернет.

«Решили как-то поучаствовать, внести свою лепту. Неделю назад открыли магазин. Потом провели спутниковый Интернет. Пытались решить проблему с водой, пробить скважину. Но не удалось, слишком глубоко. Может быть, попробуем где-то ниже, в балках», — рассказывает представитель предприятия Донецка, которое занимается восстановлением города, Игорь Базюков.

Прилавок магазина в ТЦ оборудован в проеме двери. На нем нехитрый, но столь ценный сейчас набор: крупы, макароны, мыло, минеральная вода, молоко, яйца. Очередь — по записи.

«Сейчас почти 300 человек в списке», — объяснили «Известиям» люди в очереди.

На Wi-fi живая очередь. Если сразу подключатся все желающие — сеть оборвется, поэтому пускают по 4-5 человек, лимит — 10 минут.

На площади стоят две будочки. В одной — штаб МЧС. В другой — общество волонтеров-строителей под названием «Товарищ». И то, и другое создали местные жители, решившие, что надо с чего-то начинать, что-то предпринимать, пока органы власти до них не доехали.

Руководитель пункта МЧС — Руслан Шерман, бывший начальник одной из районных частей службы спасения в городе, — рассказывает, что сейчас в его отряде полтора десятка человек. Одна из задач, которую они выполняют — разбор завалов и извлечение из-под обломков погибших.

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