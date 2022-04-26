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«Если тебе сделали добро — запомни. Если ты сделал — забудь»

Специальный корреспондент «Известий» — о военных и мирных героях Мариуполя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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«Если тебе сделали добро — запомни. Если ты сделал — забудь»
2022-04-25 18:43:54">
2022-04-25 18:43:54
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Бои в Мариуполе продолжаются, и о возвращении полноценной мирной жизни говорить пока рано. Однако, его жители и приезжающие волонтеры, своими силами, точечно, как могут, пытаются вернуть городу человеческий облик. В микрорайоне Восточный, что на левом берегу, уже открыт первый магазин. Благодаря местным энтузиастам потихоньку идет разбор завалов. Приехавшие из России добровольцы-врачи лечат в открывшемся медпункте больных и раненых. Об этих и других примерах человеческого участия и созидания — в репортаже «Известий».

Внести лепту

В Мариуполе зацвел абрикос. Не знаю, есть ли местным дело до его аромата и цвета, но, уверен, он будит к жизни, помогает выбираться из отчаяния и морока.

Другое изменение последнего времени: улицы города стали чище, мусор и обломки теперь не застилают беспорядочно дороги, а лежат, собранные в кучи по обочинам. И еще исчезли тела — их захоронили (по крайней мере, в освобожденных кварталах Левобережья), это долгожданный признак того, что что-то страшное осталось позади.

В микрорайоне Восточный, что на том самом левом берегу, жизнь кипит на площади возле одного из бывших торговых центров. Здесь магазин, а еще точка бесплатного доступа в Интернет. За покупками вход по ступенькам налево, за мобильной сетью — направо. В оба направления огромные очереди.

Если тебе сделали добро - запомни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

И то, и другое открыто силами одного из предприятий Донецка.

— Решили как-то поучаствовать, внести свою лепту, — рассказывает представитель компании Игорь Базюков, он мотается сюда через день. — Неделю назад открыли магазин. Потом провели спутниковый Интернет. Пытались решить проблему с водой, пробить скважину, Но не удалось, слишком глубоко. Может быть, попробуем где-то ниже, в балках.

Игорь ведет нас к взрыхленной земле среди деревьев. И рассказывает еще об одной важной потребности, которую их частное предприятие, к сожалению, решить не в силах — не компетентно:

— Не хватает каких-то информационных пунктов, где разъясняли бы: как выбраться из города, куда, какова процедура? Люди ничего не знают, — говорит он.

Прилавок магазина в ТЦ оборудован в проеме двери. На нем нехитрый, но столь ценный сейчас набор: крупы, макароны, мыло, минеральная вода, молоко, яйца. Очередь — по записи.

— Сейчас почти 300 человек в списке, — объясняют мне люди с пакетами и авоськами, и показывают бумажный лист. — Пока покупает 85-й…

Если тебе сделали добро - запомни

Очередь за Wi-Fi

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

На Wi-fi живая очередь. Если сразу подключатся все желающие — сеть оборвется, поэтому пускают по 4-5 человек, лимит — 10 минут.

— Тут трагедии разворачиваются, — говорит мне Игорь Базюков. — Кто-то родных находит, плачет от счастья. А кто-то узнает, что погибли, и в обморок падает…

Ломами и лопатой

На площади — две будочки. В одной — штаб МЧС. В другой — общество волонтеров-строителей под названием «Товарищ». И то, и другое создали местные жители, решившие, что надо с чего-то начинать, что-то предпринимать, пока органы власти до них не доехали. Скромный, но единственно верный пример деятельной самоорганизации.

Руководитель пункта МЧС — Руслан Шерман, бывший начальник одной из районных частей службы спасения в городе. Рассказывает, что сейчас в его отряде полтора десятка человек. Одна из задач, которую они выполняют — разбор завалов и извлечение из-под обломков погибших.

— Тела двух человек уже достали, — говорит Руслан. — Проблема, правда, осложняется тем, что у нас нет техники, оборудования, даже автомобиля. Действуем руками, ломами и лопатами.

Старший в отряде «Товарищ» — Олег Дончев, строитель с 30-летним стажем.

Если тебе сделали добро - запомни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Ограждаем аварийные зоны под свисающими плитами и балконами, — объясняет Олег. — Собираем в созданном складе оконную фурнитуру и другие строительные отходы, они очень пригодятся. Обтягиваем окна пленкой. Занимаемся высотными работами, — вчера спустили через окно тело погибшей женщины…

«Он остальных пацанов спас»

Здесь же, на площади, я встречаю двух бойцов. В их «жигуленке» раненый гражданский — пожилой мужчина с открытым переломом челюсти (ударило упавшей плитой), вывезенный из-под «Азовстали». Бойцы ищут врача.

Один из военнослужащих — 21-летний Кирилл из Краснодара, второй — 38-летний Магомед из Грозного. Оба — добровольцы. Приехали не в составе официальных структур, а сводным (из разных регионов) подразделением в 300 человек.

У Маги нет трех пальцев на правой руке.

— Я ведь еще первую чеченскую застал, 11 лет мне было, там и оторвало, — объясняет он.

Если тебе сделали добро - запомни
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— На передовой жестко, очень жестко, — делится со мной Кирилл, и манера речи его очень напоминает героя Сергея Бодрова из фильма «Брат». — Они («Азов», запрещены в России), как вьетнамцы действуют. Из канализационных люков бьют по нам. Или, например, загнанные в угол, белый флаг поднимают, а когда мы прекращаем стрелять — разбегаются врассыпную по своим норам. Или замолкают вдруг, дают зайти на их территорию, а потом «коробочку захлопывают» и косят наших из пулеметов.

— Один из погибших — Магомед из Дагестана, позывной «Сорока», жаль, фамилию не знаем, — добавляет Мага из Чечни. — Напиши про него, пусть вся страна услышит. Он подвиг совершил. Увидел, что они из пулеметов бить начали, в ответ ударил и на себя весь огонь принял. Остальных пацанов спас…

Спасительный огонек

В школе №5 микрорайона Восточный располагается медицинский пункт — пока единственный на всем Левобережье. Заработал он 6 апреля, когда сюда приехал врач-анестезиолог из Нижнего Новгорода Валерий Максимычев. Спустя два дня к нему присоединился коллега - хирург Борис Полуосьмак из Волгоградской области, и центр заработал.

Первое время сюда в основном шли пациенты с пневмонией и запущенными хроническими заболеваниями, разъясняет Валерий Максимычев, — щитовидка, сахарный диабет, гипертония. Задачей стояло оказать им необходимую помощь, выделить лекарства. Раненым проводили амбулаторные операции, средних и тяжелых отправляли в Донецк.

Если тебе сделали добро - запомни

Женщина набирает в бутылки сточную воду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В комнате пункта — тяжелый неприятный запах.

— Это от гангрен, обморожений, — разъясняют доктора. — Перед вами пациент был…

Четыре окошка маленького медпункта — единственный электрический огонек пока во всем микрорайоне. Люди тянутся сюда в любое время. И в любое время к этим дверям привозят истощенных и раненых.

— Сегодня 20 стариков привезли, — говорит Борис Полуосьмак. — Ждем семерых-восьмерых детей из района «Азовстали».

Дядя Юра

В частном секторе Восточного на улице Теннисной живет Юрий Васильевич Кирьянов. Его тут знают как «дядю Юру». Или как человека, который «дает воду».

— Именем его нужно улицу назвать, он тысячи людей спас, — услышал я не раз, пока искал его дом. — Источник его, считайте, святой!

Юрий Васильевич — обычный пожилой дядечка. Родом из Снежного. По профессии — врач-терапевт. Встречаемся мы у него во дворе, где стоят пять больших бочек, из которых непрерывно наливают воду — гражданские, военные, кто сколько захочет, бесплатно.

Если тебе сделали добро - запомни

Юрий Васильевич во дворе своего дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Мне жена в свое время сказала — дом должен быть автономным, и я поставил на крыше солнечные панели, а в огороде пробил скважину. Кто ж знал, что они окажутся так востребованы, — рассказывает дядя Юра. — Когда в начале боев водопровод и электричество в городе перебило, я стал потихонечку говорить соседям: «Приходите, набирайте». И так постепенно весть разнеслась.

Сначала Юрий Васильевич управлялся один. Потом позвал знакомых. Те в свою очередь нашли несколько баков. Раздача воды начинается примерно в 6:15 утра, заканчивается в сумерках. В день таким образом удается раздать страждущим до 15 тысяч литров. А за два месяца, если посчитать, эта цифра перевалила уже за 700 тонн.

О своем деле Юрий Кирьянов говорит просто:

— Делаю то, что могу. — И объясняет один из своих принципов. — Если тебе сделали добро — запомни навсегда. Если ты сделал — забудь.

Сергей Прудников, Мариуполь

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