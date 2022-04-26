Песков оценил идею о привлечении молодежи к восстановлению Донбасса

Участие молодежи в восстановлении республик Донбасса зависит от самих студенческих отрядов. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу «Единой России».

«Стройотряды тоже сами могут принимать решение», — отметил представитель Кремля.

Как добавил Песков, студенческие строительные отряды в России очень сильные, в них принимают участие много студентов.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе восстановят, но, возможно, не в качестве предприятия. Судьба предприятия обсуждается с жителями Мариуполя.

Накануне мэр города Константин Иващенко сообщил, что «Азовсталь» не будет восстановлен из-за серьезных повреждений. При этом завод Ильича и «Азовмаш» восстановят.

25 апреля стало известно, что «Единая Россия» предложила привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса. Прорабатывается соответствующая законодательная база.

Из добровольцев сформируют отряды для восстановления социальной инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик и освобожденных территорий Украины.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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