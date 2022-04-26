Пушилин рассказал о судьбе завода «Азовсталь»

«Азовсталь» в Мариуполе восстановят, но, возможно, не в качестве завода, заявил 26 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, судьба предприятия обсуждается с жителями Мариуполя.

Накануне мэр города Константин Иващенко сообщил, что «Азовсталь» не будет восстановлен из-за серьезных повреждений.

При этом завод Ильича и «Азовмаш», по его словам, будут восстановлены.

Ранее, 24 апреля, глава ДНР рассказал, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). В городе еще находится костяк неонацистов и иностранные наемники.

21 апреля Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля, позднее город был полностью блокирован. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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